El inédito paseo de Santa Cruz donde convivirán Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández

RÍO GALLEGOS.- En la ciudad natal de Néstor Kirchner se inaugura hoy un escenario inédito en la política argentina: en un mismo espacio estarán reunidas las esculturas de los siete presidentes electos desde el regreso de la democracia. En el paseo costanero de la ciudad convivirán a pocos metros de distancia, las figuras de Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Carlos Menem. Lo que las diferencias políticas no logran, lo salva el arte.

El “Paseo de los Presidentes de la Democracia Argentina” está en la Plaza de la República, en lo que se pretende sea un homenaje a la democracia y un reconocimiento a quienes dedicaron su vida a la política. La obra impulsada por el intendente kirchnerista, Pablo Grasso, busca convertir así a la capital de Santa Cruz, en la primera ciudad argentina que cuenta con un espacio de homenaje a los presidentes elegidos por el voto popular desde el regreso de la democracia.

“La idea era que ninguna de las piezas sea más importante o destacada que la otra, que ninguna salvo la del presidente Ricardo Alfonsín, quien al ser el primer presidente del regreso de la democracia, lo ubicamos en el centro con la constitución en la mano y es rodeado por el resto de los presidentes electos que lo continuaron”, explicó a LA NACION el escultor Miguel Jerónimo Villalba, que hace un año y medio, y en absoluto hermetismo, trabaja en la realización de la obra.

El escultor Miguel Jerónimo Villalba, delante de la estatua de Alfonsín Horacio Cordoba

Las esculturas fueron modeladas en arcilla, luego pasadas a resina y poliéster con cuarzo molido y tienen un acabado símil bronce. Cada presidente tiene el bastón y la banda presidencial, en tanto que Alfonsín porta en su mano la Constitución. Con la base, cada escultura mide cerca de 2,30 metros y todas, con diferentes gestos, miran hacia el centro, donde se encuentra Alfonsín. Cada obra se encuentra a 4 metros de distancia entre sí en un círculo de 20 metros de diámetro.

De este modo Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Kirchner, Cristina Kirchner, Macri y el actual presidente Alberto Fernández se encuentran en un espacio imaginario que hoy será inaugurado oficialmente por las autoridades y que podrá ser visitado en forma abierta y gratuita. “El proceso lo inicié en Buenos Aires y hace tres meses las trasladé aquí para terminar el trabajo y realizar la instalación”, detalla Villalba quien en las últimas horas sorteó los imponderables del clima patagónico que dificultó la instalación de las esculturas.

Algunos presidentes se ven sonrientes, otros tienen el gesto más adusto. “Traté que haya un mix, como son siete, por lo general las figuras no tienen una sonrisa tan presente, yo a algunos los puse sonrientes otros no, no le di importancia al gesto, sino a la vestimenta. A que ninguno tenga preponderancia sobre el otro. Pero sí que Alfonsín está en el centro para remarcar su rol en el inicio del proceso democrático iniciado en 1983″, explicó el escultor.

De la Rúa y Menem, presentes Horacio Cordoba

Villalba, oriundo de Saavedra, Buenos Aires, ha venido varias veces a esta ciudad: en 2011 fue el autor de la escultura de Néstor Kirchner encargada por Rudy Ulloa Igor que se inauguró en el primer aniversario del fallecimiento en la plaza del Centro Comunitario del Carmen. El trabajo gustó tanto que la entonces presidenta Cristina Kirchner le encomendó otra escultura de Néstor Kirchner que en 2015 fue donada a la sede del UNASUR en Quito, que luego fuera retirada en 2019 por votación de la Asamblea Nacional de Ecuador y a posterior fue repatriada a Argentina. Villalba también es el autor de la obra “Homenaje a los caídos por la libertad”, en homenaje a los peones rurales asesinados en las huelgas patagónicas entre 1920 y 1921.

“El concepto es homenajear a la tolerancia al respeto, a la alternancia, a todo lo que se logró a esta altura, ya está preestablecido, es el sistema democrático”, explica el escultor quien asegura que se trata de la obra de mayor envergadura que le tocó realizar, quien de 41 años de edad, explica que la obra reúne a todos los presidentes que el recuerda en su vida.