El intendente de Añelo pidió a las familias que no vayan a instalarse a su ciudad: “Nos generó saturación”

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, hizo un sorpresivo pedido a aquellas personas que migran a la ciudad neuquina en busca de trabajo. “No vengan con sus familias”, sostuvo en declaraciones radiales. El funcionario advirtió que recibieron una fuerte migración del norte argentino que saturó los servicios provinciales.

Según Banderet, recibieron una “alta migración” desde 2024. “No es como se dice. La migración ha generado un trasfondo en la infraestructura y desarrollo para la que el Estado no está preparado. Recibimos trabajadores que vienen a buscar una nueva oportunidad y cuando llegan se ve reflejado que es casi imposible acceder a la actividad petrolera y que dependen de las obras públicas y privadas y que muchas veces tienen que volver a sus lugares”, señaló en el programa Buenas Tardes China.

En Añelo se encuentra el corazón de Vaca Muerta, el principal yacimiento de gas del país. Sin embargo, remarcó que los puestos son especializados: “Hay gente local que se dedica a eso y no es tanto el trabajo que hay para todos. Somos muy defensores del empleo local”.

Obras en la zona de Añelo, corazón de Vaca Muerta

El intendente detalló que en 2024 y principios de 2025 recibieron “familias enteras”, sobre todo del norte del país, en especial de Salta y Tucumán. Más de 1400 personas en 2024 y 1700 en 2025 se instalaron en esa zona.

“Llevamos 546 personas en lo que va del 2026. A eso se le suma casi un 20% más de la gente que no ha hecho su cambio de domicilio en el registro civil”, sumó.

Se espera que la provincia alcance un millón y medio de habitantes en los próximos 30 años debido al crecimiento de los sectores energético y minero y para lo que las autoridades estimaron que habrá que crear 40.000 puestos de trabajo netos hacia 2030 para sostener el ritmo de producción, según reportó el medio La Voz.

El intendente de Añelo pidió a las familias que no vayan a instalarse a su ciudad

Según Banderet, la migración causó una “saturación sobre las currículas escolares”.

“Nuestras escuelas y aulas quedaron superpobladas, el sistema de salud con una alta demanda de asistencialismo y se tuvo que trabajar y abordar por parte del gobierno provincial y municipio para dar solución a esa problemática. Hoy no se vengan con la familia. El que quiere venir a buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, pero que vengan con algo seguro”, advirtió.

Y sumó: “Nosotros no permitimos que haya gente en situación de calle, no permitimos que se instalen sobre la vía pública”. Todas aquellas personas que son detectadas en dicha circunstancia son asistidas para volverlos a su ciudad “en forma inmediata”, precisó el intendente.