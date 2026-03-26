Rolando Figueroa: “En 2029 llegará a un punto de equilibrio el déficit de infraestructura de Neuquén”

HOUSTON.- El boom de Vaca Muerta y su consolidación como el principal polo energético de la Argentina impulsaron a Neuquén a un ritmo tal en los últimos años que dejaron como uno de los desafíos centrales de la provincia patagónica el déficit de infraestructura, mientras sigue captando inversiones para el desarrollo del petróleo y el gas.

En ese sentido, el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, quien viajó Houston para participar de la mayor conferencia global de energía, estimó en una entrevista con medios argentinos, entre ellos LA NACION, que en 2029 la provincia llegará a “un punto de equilibrio” en el déficit de infraestructura.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en Houston. Gentileza

“Sabemos que todo este boom de Vaca Muerta nos llevará a tener el doble de la producción, con lo cual vamos a tener el doble de las regalías”, señaló Figueroa, que dijo que la Argentina tiene “un nuevo paradigma de la abundancia de los hidrocarburos.

En su estadía en esta ciudad para participar en la CERAWeek, el gobernador hizo hincapié en el desarrollo de los proyectos del gas natural licuado (GNL), a la que calificó como “una opción muy próspera que tendrá la Argentina“.

-¿Qué está haciendo el gobierno de Neuquén en cuanto a plan de obras e infraestructura, y cómo está asignando las regalías que recibe?

-Nosotros asumimos con una determinada realidad en la provincia, además de una deuda financiera importante, una deuda de infraestructura ya retrasada al inicio de la gestión de alrededor de US$4000 millones. Era importante reducirla porque ya de por sí, si cada día se van demandando más bienes y servicios públicos, más inversiones en infraestructura y ya partíamos de un déficit, había que comenzar a equilibrarlo. Pudimos invertir estos dos años US$1000 millones, el déficit lo tenemos en US$3000 millones. Déficit de infraestructura le llamo a lo que necesita el habitante, y sueña tener, versus lo que tiene. Creemos que en 2029 va a llegar a un punto de equilibrio, y también pensamos que la posibilidad de administrar mejor la provincia nos permite tomar fuentes de financiamiento de la mejor manera, teniendo como horizonte 2030, donde nosotros sabemos que todo este boom de Vaca Muerta nos llevará a tener el doble de la producción, con lo cual vamos a tener el doble de las regalías. Pero necesitamos inversiones que generen un impacto positivo para poder llegar a ese punto tan deseado después de 2030. Entonces la deuda de infraestructura es vital.

-En ese marco, ¿cómo es el vínculo con el Gobierno? ¿Tiene pedidos específicos?

-Creo que fue muy importante la postura que ha tenido el Gobierno. Primero, edificar una macro más estable de la que teníamos, y, por otro lado, fueron importantes algunas acciones en las cuales fuimos escuchados. Y en esto del petróleo y el gas fuimos muy escuchados, específicamente en dos puntos. Primero, el capítulo de la Ley Bases sobre la ley de hidrocarburos. Sugerimos el 100%, fue tomado el 75% en ese capítulo. Y por otro lado, el RIGI. El gas natural licuado (GNL) era algo que teníamos en mente y esto se fortaleció con el RIGI, después incrementando y ampliándolo un plazo más, y además poder tener la posibilidad de incorporar el upstream. Entonces eso generará un aceleramiento de las inversiones. Estamos convencidos que tenemos una ventana de tiempo, que si bien permanentemente se va alargando en función de las necesidades que tiene el mundo, creíamos que era muy importante hacer esto en este nuevo paradigma de la abundancia que tenemos de los hidrocarburos en la Argentina. Ahora se viene un desarrollo del upstream, pero el escenario construido para poder llegar a nuevos mercados a partir del GNL creo que es un hito en la historia de la Argentina y también de nuestra provincia. Y el RIGI fue fundamental para eso, para acelerar inversiones que son tan necesarias.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en Houston. Gentileza

-¿Cuál era el objetivo de este viaje? ¿Qué balance hace con respecto al interés por Neuquén y por la Argentina en general?

-Creo que hay dos puntos importantes que se realizaron en este último tiempo. La “Argentina Week” fue una muy buena acción del Gobierno. Ahí nos dimos cuenta todos del interés que despierta esta roca que está probado que es de primera clase mundial. Si a esto le agregamos estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y un trabajo en equipo de los gobiernos nacional, provincial, los municipales, las operadoras, las empresas locales y su gente, creo que se vio claramente que era una oportunidad. Y, específicamente ahora en Houston, creo que lo importante y para lo que vinimos es para dar pasos para poder lograr el GNL en la Argentina, que se han mejorado todas las condiciones. Hemos optimizado mucho en toda la cadena de valor los costos, hay que mejorar un poco más en las empresas de servicios. Pero sí era importante poder mostrar de qué manera el GNL es una opción muy próspera que va a tener la Argentina, y muy real. Y si bien todavía no hemos concretado la primera exportación de GNL, estamos generando todas las condiciones suficientes para lograrlo. En ese camino estamos y, hoy, con este contexto mundial, en el que se debate la seguridad energética, donde se mira las zonas libres de conflicto, toma un relieve muy particular Neuquén con la roca que tenemos.

-El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, dijo que se esperan entre 15 y 20 proyectos más en el RIGI de acá a que termine. ¿Cuántos de esos podrían ir para Neuquén?

-Con esta apertura de poder meter el upstream desde lo incremental creo que van a venir varios y creo que también hay una ventana sobre el gas seco en la parte oeste de la provincia. Si mejoramos la posibilidad de extraerlo a mejor costo, podrá ser también una alternativa. Incluso trabajar por el gas por cable a otros países. Sacar gas por cable, por ejemplo, a Chile. Está cerca de la cordillera, con lo cual lo tenemos que transformar en rentable. Muchos piensan que el RIGI tiene que ser permanente. Yo creo que el RIGI tiene que tener un incentivo que sea rápido, en nuestro caso. No sabemos cuántos van a ser los años que nosotros podremos monetizar el subsuelo.

-¿Cuáles son los desafíos para la provincia?

-Para que los neuquinos vivamos mejor tenemos que generar esas condiciones. Y esas condiciones se han ido generando con un gran desafío, que es el déficit de infraestructura. Pasa a ser una provincia adolescente con una zapatilla cuatro números más chico en el pie. Entonces, una provincia que sabe que va a ser grande, pero está en permanente crecimiento y necesita ir cambiándose la zapatilla cada vez más grande para poder crecer a los pasos que se necesita.

-¿Esperan que se mude más gente a Neuquén?

-Creo que hay que ser muy prudentes con eso. Hoy estamos trabajando para que las oportunidades sean en primer lugar hacia los neuquinos, pero seguramente una vez que esté aprovechada esa oportunidad, tengan posibilidades otras personas, pero hay que ser muy mesurados en esto. Tampoco es bueno que vayan, como nos ha pasado el año pasado, y que teníamos muchas personas que estaban viviendo en la calle y que eran personas que estaban en búsqueda de trabajo. Eso se ha ido arreglando. No hay que generar falsas expectativas. El crecimiento es prudencial y se va planificando. Entonces es muy bueno que en la Argentina se desarrollen otras economías regionales, el litio, la minería, el oro, la plata, que el petróleo y el gas también generen un impacto positivo en otros lugares, un hub de exportación como tienen en Río Negro. Eso va a generar que cada persona se quede en su lugar y eso es más beneficioso para todos. Así que hay que ser muy prudentes. Yo no promuevo de ninguna manera el asentamiento de más gente en Neuquén, todo lo contrario, somos muy prudentes.

-¿Cómo se imagina la provincia dentro de 10 años?

-Nosotros ya somos la cuarta provincia que más le aporta al PBI del país y somos la cuarta provincia más exportadora. La renta per cápita es mucho más alta que en muchos lugares, pero todo esto se tiene que transformar en que nuestra gente esté mejor. Entonces, ¿cómo imagino a Neuquén dentro de 10 años? Muy diferente, que ya haya concretado oportunidades y que le haya servido a la Argentina para despegar. Estamos convencidos de que nuestra provincia está aportando mucho al país.

Rolando Figueroa y Javier Milei

-¿Cómo está su vínculo con el presidente Javier Milei? Y más allá de la buena sinergia que siempre destaca, ¿tiene algún reclamo específico para el Gobierno?