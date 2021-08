El intendente de Exaltación de la Cruz dijo que habló con Elisa Carrió pero contó una versión distinta

En el marco de las cuestionamientos cruzados por el festejo de Olivos y otros encuentros sociales de referentes políticos, Elisa Carrió también se convirtió en blanco de críticas. La cofundadora de Cambiemos explicó que había consultado con el intendente de Exaltación de la Cruz para llevar adelante su celebración de cumpleaños, pero él dio una versión diferente de los hechos.

La líder de la Coalición Cívica había explicado sobre su festejo: “Fue al aire libre, había gente de 80 años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor y todos vinieron testeados”.

No es procedente el argumento de la "consulta" al intendente local, sino que se trató de una comunicación acerca de una pequeña reunión íntima, y no una con 70 personas.

Exaltación no estaba "liberada".

En ninguna foto se verifica cuidado de distanciamiento y uso de tapaboca. https://t.co/Fq5QHJi5wj — Diego Nanni (@DiegoEduNanni) August 22, 2021

Sin embargo, fue el propio intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, quien salió a contradecirla. “No es procedente el argumento de la ‘consulta’ al intendente local, sino que se trató de una comunicación acerca de una pequeña reunión íntima, y no una con 70 personas”, escribió en Twitter.

Y agregó, en la misma publicación, como cita a un tuit de Aníbal Fernández, en el que le preguntaba a Nanni si había autorizado dicho festejo: “Exaltación no estaba ‘liberada’. En ninguna foto se verifica cuidado de distanciamiento y uso de tapaboca”.

A raíz de la denuncia que radicó el pasado viernes el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten contra Carrió y el expresidente Mauricio Macri “por el delito de violación de medidas para evitar la propagación de una pandemia previsto en el artículo 205 del Código Penal y de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal”, la líder de la Coalición Cívica dijo haberse sentido “herida”, en Radio Mitre. Y adelantó que presentará un escrito en la Justicia.

“Fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de querer irme del país, esta gente no reconoce ni siquiera que hayas respaldado las medidas”, señaló. Y sostuvo: “No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro, porque había cumplido con todo”.

Además, citó el caso de la vacunación a amigos del poder, en febrero pasado, y apuntó contra el oficialismo: ”No me vacuné, no me fui del país, no pedí turno anticipado, y estaba entre la vida y la muerte por los problemas de salud que tengo”.

LA NACION