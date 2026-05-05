La fuerte caída en el primer cuatrimestre de los giros de la Nación a las provincias condiciona las negociaciones

CÓRDOBA.- En abril las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias sumaron $154.643 millones (las efectivamente pagadas) y registran una caída real interanual del 53%. Es el segundo peor abril desde 2005, solo superado por el de 2024.

A nivel acumulado, en el primer cuatrimestre la retracción real interanual es de 57,2%. Estos números se suman a que también la coparticipación federal entre enero y abril tuvo una reducción real del 7,14% respecto al mismo lapso de 2025. La situación condiciona las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores por la agenda legislativa que impulsa el presidente Javier Milei.

Según el análisis de Politikon Chaco, son cuatro los ítems que concentraron la mayoría de los envíos no automáticos en abril. En primer lugar se ubicaron, nuevamente, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que totalizaron $ 47.000 millones a nueve provincias y representaron 30% de los fondos distribuidos.

En segundo lugar quedaron los giros por Universalización de la Jornada Extendida (por $35.000 millones) explicando 23% de total pagado; después vienen los aportes para Comedores Escolares por $27.000 millones (17% del total) y luego las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales de cuatro distritos que participaron con 13% por $20.000 millones.

En los cuatro primeros meses del año, se distribuyeron un total de $ 121.000 millones de ATN, que representan 28% del total de las transferencias no automáticas pagadas en el período. La cifra marca un alza del 51,6% real contra igual periodo del 2025.

El fondo de ATN -que se genera con aportes de la coparticipación- recaudó $341.273 millones en este período y se distribuyó el 35,5%, 14 puntos porcentuales más en la comparación interanual. Así es el más alto volumen de ejecución para un primer cuatrimestre desde 2020.

Por provincias, Misiones con $15.000 millones encabeza el listado de ganadoras. Le siguen Mendoza y Corrientes con $14.000 millones. Los tres distritos suelen apoyar a La Libertad Avanza en el Congreso.

Están seguidas por Neuquén ($ 12.000 millones), Salta ($ 11.000 millones) y San Juan, Chaco, y Entre Ríos con $10.000 millones; Catamarca y Chubut ($6500 millones), Jujuy ($5000 millones), Santa Cruz ($4000 millones) y cierra Santa Fe ($3.000 millones).

El listado de provincias que reciben ATN apenas varía de mes a mes y, salvo algunas situación de crisis -como la inundación de Bahía Blanca- incluye a distritos cuyos gobernadores son aliados del oficialismo nacional en el Congreso.

Con la caída de la recaudación nacional de abril por noveno mes consecutivo, los envíos a las provincias están golpeados y los gobernadores en general enfrentan dificultades en las negociaciones paritarias y en los proyectos de obra pública financiados con recursos propios ya que es la partida a la que pueden apelar para cubrir gastos corrientes.

En este contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, reinició su ronda de reuniones con mandatarios provinciales para buscar consenso sobre proyectos legislativos que esperan tratamiento en el Congreso. Ya estuvo ayer con Rogelio Frigerio y este jueves se encontrará con Marcelo Orrego, de San Juan.

Con los gobernadores, las charlas de Santilli giran en torno a la reforma electoral, al frente fiscal y a la reactivación de obras públicas, sobre todo, las viales.