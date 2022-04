El intendente de San Nicolás dice que es “rehén de los Moyano” y pide ayuda al gobierno de Axel Kicillof

En un clima de máxima tensión, luego de 48 horas del bloqueo del sindicato de Camioneros a una empresa del partido bonaerense de San Nicolás, el intendente Manuel Passaglia dijo que la ciudad es “rehén de los Moyano” por la protesta gremial, que se activó tras la detención de dos dirigentes (uno de ellos, además, es concejal del Frente de Todos) acusados de extorsión.

Los acusados de extorsión son Maximiliano Cabaleyro, concejal y sindicalista camionero y el dirigente gremial Fernando Espíndola, del mismo Sindicato. La protesta de los Moyano arrancó con el bloqueo a una empresa y se extendió a la ciudad. Según denunció el intendente, no pueden salir ni entrar camiones a la ciudad y advirtió que si esto sigue así puede haber desabastecimiento, además de que se impide la recolección de residuos.

“San Nicolás continúa rehén de los Moyano. Así están nuestras calles hoy. Es una vergüenza que ante la decisión de la justicia de detener a su dirigente gremial y concejal del FdT, ellos reaccionen así. Volvemos a exigir a Moyano que revea su actitud y cumplan con su trabajo”, escribió Passaglia, en su cuenta de Twitter.

San Nicolás continúa rehén de los Moyano. Así están nuestras calles hoy. Es una vergüenza que ante la decisión de la Justicia de detener a su dirigente gremial y concejal del FDT, ellos reaccionen así. Volvemos a exigirle a Moyano que revea su actitud y cumplan con su trabajo. pic.twitter.com/NOfcPrakL2 — Manuel Passaglia (@manupassaglia) April 10, 2022

El intendente, además, les pidió al gobernador y al ministro de Seguridad bonaerense que intercedan en el caso. “Pido a Axel Kicillof y a Sergio Berni apoyo y seguridad para los trabajadores”, compartió, en las redes sociales, Passaglia.

“Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar”, agregó.

El bloqueo del gremio de Moyano en San Nicolás Marcelo Manera - LA NACION

Este domingo, la ciudad bonaerense amaneció colmada de basura y “al borde del desabastecimiento”, según fuentes municipales. Es que, a raíz de directivas gremiales, San Nicolás se encuentra bloqueada, por lo que el servicio de recolección de residuos está impedido de funcionar. Asimismo, señalaron que están comenzando a sufrir un desabastecimiento por el impedimento que tienen los camiones para circular.

Todo se originó luego de la detención de un dirigente gremial del sindicato, quien también es concejal del Frente de Todos, fuera encarcelado acusado de extorsión y coacción. El conflicto escaló cuando, el pasado sábado, Hugo Moyano estuvo en la ciudad para apoyar la medida de fuerza.

“Bloquear los accesos de la ciudad, suspender el servicio de recolección de basura y desabastecer a los comercios no resuelve los problemas que tienen con la Justicia, por el contrario demuestra una actitud patoteril y autoritaria”, sostuvo Passaglia.