El irónico comentario de María Eugenia Vidal contra el Gobierno por el rumbo del país

María Eugenia Vidal, diputada nacional por Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires, criticó la falta de rumbo del Gobierno y la comparó con un video viral en el que un joven alcoholizado choca en la costanera de Mar del Plata: “Se parecen al chico que está manejando un auto diciendo ‘si nos matamos, nos matamos’. Y le piden a los argentinos que se suban de copilotos”.

“No hay un plan, previsibilidad ni un camino hacia donde ir, pero lo que siempre hay son culpables y enemigos. Eso sobra en este gobierno, pero no hay respuestas concretas”, señaló al conversar con la señal de TV TN.

En este sentido, resaltó que “la gente esta cansada de la inseguridad” y arremetió contra el Gobierno al decir que ni esta problemática, ni la inflación -”que nos carcome el bolsillo todos los días”- ni la pobreza “están en la agenda”. Y añadió: “La agenda es otra, es hacer una marcha contra la Corte Suprema y es ir a acompañar a un presidente que no fue democráticamente elegido como el de Nicaragua”.

Además, criticó “el acuerdo de precios” al resaltar que hubo 10 pactos como este en las últimas décadas. “No le funcionó a ningún otro gobierno, porque como herramienta aislada y sola, sin un plan económico, no sirve”, dijo. Y recordó: “Tampoco sirvió cuando Cristina Kirchner era presidenta y restringieron la exportación de carne durante año, y lo único que hicimos fue quedarnos con menos stock ganadero y menos posibilidad de competir contra otros países”.

“Los mercados que se pierden, el empleo que se genera y el ingreso de dólares que tanto necesitamos no se recuperan de un día para el otro”, insistió. “Son recetas equivocadas, que son las mismas de siempre, frente a problemas que hace décadas no podemos resolver, y no aparece ni un rumbo ni un plan”, señaló a continuación.