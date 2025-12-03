Diputados: tras la jura, Martín Menem fue reelecto presidente de la Cámara

Tras la ceremonia de jura de los 127 diputados electos en los últimos comicios, la Cámara de Diputados se apresta a designar a las autoridades del cuerpo para el próximo período parlamentario. El actual presidente, Martín Menem, fue reelegido por segunda vez consecutiva y por amplia mayoría en el cargo, aunque su designación no tuvo el apoyo unánime de los legisladores.

Con la presencia del presidente Javier Milei en el palco principal del recinto, todo es euforia en La Libertad Avanza. Máxime desde que anoche se confirmó que la bancada oficialista pasará a ser primera minoría tras la deserción de Unión por la Patria de tres diputados por Catamarca y el pase de Francisco Morchio, quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, de Encuentro Federal a las filas libertarias.

La designación de Menem al frente de la Cámara de Diputados fue propuesta el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni. “Es un hombre de gran trabajo y de mucha escucha, lo que permitió sacar las leyes que necesita el gobierno de Javier Milei. “Esta Argentina merece un cambio y ese cambio está representado por el diputado Menem”, lo exaltó.

La propuesta fue apoyada por el resto de las bancadas, salvo por Unión por la Patria y la izquierda que, si bien no objetaron la facultad del oficialismo de nombrar a uno de los suyos para el cargo más importante de la Cámara, plantearon críticas a la conducción del riojano.

“El jefe de bloque libertario (Bornoroni) habla de equilibrios y ecuanimidades, pero nuestro bloque no lo ha recibido. Me parece que esa situación no es un elemento menor. Yo creo que en estos dos años se privilegió una conducción más parecida a la de un presidente de bloque que de la Cámara”, enfatizó Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria.

“El presidente tiene que trabajar para que los 257 para que trabajen bien”, aleccionó. “Hubo muchas cosas que no se hicieron bien: desde la metodología para la integración de las comisiones, hasta la demora para conformar las bicamerales, hasta situaciones de la vida cotidiana. Se vienen dos años complejos de trabajo y creo que hay que hacer un enorme esfuerzo para cambiar en la forma de trabajo de la cámara”, sostuvo.

A ellos se suman los diputados de izquierda. “Nos vamos a abstener. No es una impugnación personal, nuestra posición se fundamenta más bien por una política dirigida Fondo Monetario Internacional”, planteó Myriam Bregman (FIT).

“Rechazamos la agenda antiobrera y colonial del presidente Milei”, fustigó Néstor Pitrola.

Una vez elegido el presidente del cuerpo, se procederá a la designación de los tres vicepresidentes. Ellas se repartirán entre Unión por la Patria y la tercera fuerza que, por estas horas, parece destinada al interbloque Provincias Unidas.

Una de las instancias más importantes de este pasaje de la sesión preparatoria sobrevendrá cuando los legisladores deban definir si le delegan en Menem la potestad para integrar las comisiones, claves en la suerte que correrán los proyectos de ley por tratarse en los próximos dos años.

Noticia en desarrollo