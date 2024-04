El jefe de Gabinete les ordenó a los ministros no contratar brokers para sus seguros

Escuchar

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, les envió una nota ayer a los titulares de las carteras para recordarles que no pueden contratar brokers para sus seguros. “Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones, deberán efectuarse sin mediar intermediación ”, envió oficialmente.

Cerca de Posse comentaron a LA NACION que vieron necesario reforzar lo que previamente se había conversado en persona. Se trata de una suerte de oficialización de una pauta que fue transmitida a los ministros aunque aún no fue puesta en papel. Todavía no se derogó el decreto de 2021 que obligó a las áreas estatales a contratar con Nación Seguros, la estatal. De acuerdo con fuentes oficiales, se debe a que están estudiando qué es lo más conveniente, pero por el momento se busca dejar en claro que no pueden haber productores de seguros.

La nota enviada por Nicolás Posse

La auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación en Nación Seguros reveló que hasta por lo menos febrero, hubo ministerios por los que se continuaron pagando pólizas . Otros, como el de Seguridad, los dio de baja en diciembre. Al momento de entregar el documento a la Justicia, se habían abonado $239.961.680, e n los primeros meses del año.

La nota, firmada ayer por la noche con un breve texto, fue enviada a Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Russo (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Karina Milei (Secretaría General), Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica) y Eduardo Serenellini (Prensa).

Temas Actualidad política