Ezequiel Atauche dijo que no van a cobrar el aumento, pero luego aclaró que depende de la decisión del bloque

Escuchar

El jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, no pudo sortear las contradicciones al referirse al aumento del 100% de salarios que se otorgaron los senadores y que no contó con ningún voto negativo en el recinto, a pesar de que el oficialismo salió a desmarcarse tras la sesión. “No vamos a cobrar el aumento, pero la decisión del bloque no está cerrada. Nos juntamos la semana que viene en la reunión y vamos a resolver lo que vamos a hacer”, afirmó en LN+.

“Ya lo sabíamos de antes. Por supuesto que todos sabíamos que se iba a votar un aumento de las dietas”, reconoció el legislador jujeño y afirmó que el mandatario también estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. “Dio la indicación de que nos opongamos”, aseguró.

Según los dichos de Atauche, el bloque oficialista no obedeció al Presidente, al menos en el recinto, ya que no hubo ninguna voz contraria al incremento. “Un par de horas antes veníamos de una reunión de labor parlamentaria en la cual por supuesto nosotros, desde nuestro bloque, intentamos persuadir o convencer que no era lo correcto, que los ciudadanos de argentina no necesitaban esto”, dijo en relación a la reunión previa en la que se acordó el temario de la sesión.

Uno de los siete senadores de LLA Bruno Olivera Lucero fue uno de los integrantes del oficialismo que firmó el día anterior el pedido de duplicación salarial. El propio Atauche lo reconoció. “Fue un error de apurado, inconsulto. Olivera no lo conversó conmigo. Le llevaron esa resolución la tarde anterior, se la llevaron a su despacho. No sé quien se la llevó”, expresó. Olivera se retractó este jueves de haber firmado el proyecto.

“Parece que la casta está desesperada por alargar su fiesta y nosotros vinimos a cortársela. Las reuniones de labor parlamentaria muchas veces son nosotros contra el resto intentando cambiar el rumbo de una política clásica que no entiende lo que está pasando y cuanto sufren los argentinos. Nosotros lo primero que dijimos es que nos íbamos a oponer”, justificó el legislador jujeño.

“¿Por qué no se levantaron y se fueron? Si ustedes y el Pro se levantaban y se iban no estábamos hablando de esto”, indagó el periodista Pablo Rossi. “No, no es así. Son dos tercios de los presentes. Si nosotros nos levantábamos ellos tenían mas de dos tercios. Siempre nosotros corremos el peligros de que queda Unión por la Patria solo y ¿qué hacemos ahí?”, respondió Atauche.

“¿Por qué no pidieron una votación nominal para que quede registrado, para que la “casta” quede expuesta? ¿Por qué no pidieron un recuento de votos?”, preguntó el periodista Ignacio Ortelli. “Nosotros lo que hemos votado ha sido una resolución y en las resoluciones no existe la posibilidad reglamentaria de pedir un voto nominal. Esa fue la razón por la que no pedimos el voto nominal”, respondió. Ortelli afirmó que podrían haber pedido el voto nominal, lo cual está establecido en el artículo 205 del Reglamento del Senado.

Atauche, luego, ensayó una autocrítica: “Nadie habló en el recinto. Fue muy rápido. Te doy la razón que podríamos haber sido más vehementes. Fue muy rápido”. Y reiteró: “Nos hemos quedado con ganas de hablar, fue rapidísimo”.

LA NACION