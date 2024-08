El jefe del bloque de senadores de UP justificó el aumento de dietas y aseguró que son solo “$4 millones”

Escuchar

El aumento de los sueldos de senadores a $9 millones generó este martes polémica y repercusión política, tanto así que el presidente Javier Milei salió casi instantáneamente a criticar la medida y, horas después, la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó el tema a la sesión convocada para el jueves a fin de lograr el rechazo de la iniciativa. Aún así, para el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, hay una justificación para este aumento: “No existe ningún nueve millones, son cuatro” .

El senador por Formosa sostuvo que Milei “miente alevosamente” y que, en realidad, las dietas de los legisladores de la Cámara alta serían de un total de $4.100.000. “Están los gastos de representación, el tema de los combustibles y el trabajo en el Senado... Son cuatro millones y el aumento fue de 6%”, explicó en Radio con Vos. Mayans afirmó, además, que no conoce a “ningún legislador rico”.

El aumento de las dietas se dio a partir de las últimas paritarias entre las autoridades de ambas cámaras y el gremio legislativo. Allí se determinó un aumento de 3% y 3,5% para julio y agosto. Esto afectó a los senadores debido a la resolución que se firmó en abril, donde se determinó que los sueldos de los integrantes de la Cámara estén atados a los aumentos del sector. En ese momento, los sueldos ya habían aumentado a $8 millones y la medida también provocó el repudio del titular del Ejecutivo, que aseguró en ese entonces que los únicos que rechazaron la suba fueron los miembros de la bancada oficialista.

El acta de la paritaria que le otorgó al personal legislativo un aumento de 6,6%; firmaron Villarruel y Menem, por el Senado y Diputados, respectivamente

“Este es el segundo aumento que rechazamos. Ahora un secretario o subsecretario pasa a ganar más que un legislador, como está pasando en Diputados. Rompiendo el esquema del escalafón porque el Presidente hace de esto fuegos artificiales cuando el problema es otro ”, reclamó Mayans. Para el senador, el Presidente ya hizo esta movida con el DNU 70/23: “Nos trató de ratas y chorros porque teníamos un sueldo inferior al del Poder Ejecutivo y se hizo una equiparación con el del ministro del Ejecutivo, nada más que eso”.

El jefe del bloque opositor no tardó en relacionar el hecho con los aumentos de los gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que deberán tratarse el miércoles en una sesión en Diputados y, además, serán supervisados por la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por Martín Lousteau.

Mayans apuntó contra el gobierno por acelerar los pagos del 80% de los fondos y criticó la elección del radical para la presidencia, ya que buscaba que se quede en manos de Edgardo Kueider, “como había propuesto Santiago Caputo”. “ Que explique el Presidente qué hizo con los $80 mil millones en un mes , que explique [Santiago] Caputo, que con sus trolls me está tirando con todo. Me imagino que parte de ese dinero ya repartieron no sé a quién”, cruzó.

En este contexto, el senador también promocionó su propuesta de unificación salarial de los tres poderes. “En el proyecto ponemos, primero, que nadie gane más que el Presidente; segundo, que se unifiquen los tres poderes; y, tercero, que se publique la lista de sueldos y gastos que se tiene aparte por Internet. Para que sea todo transparente”, comentó. Mayans, en tanto, también confirmó que con su bloque bajarán al recinto a votar el jueves: “Tenemos que tratar el tema previsional que es importante para nosotros”.

LA NACION