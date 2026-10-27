El juego propio de Gerardo Zamora, el aliado de Cristina Kirchner que suena como alternativa a Kicillof para 2027

CÓRDOBA.− Si bien el peronismo está dividido, todos los sectores tienen un objetivo común: evitar la eliminación de las PASO del próximo año. Con esa misión, los principales referentes de las diversas vertientes del PJ −Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner− ya se reunieron junto a gobernadores, legisladores nacionales y dirigentes del interior. Uno de los caciques que concurrieron a los encuentros es el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional, Gerardo Zamora, cuyo nombre empieza a barajarse entre los posibles precandidatos a presidente.

“La Argentina necesita un presidente con liderazgo, pero que sepa unir”, afirmó días atrás Zamora en una entrevista con Radio con Vos.

Tiempo antes, durante un acto en Santiago del Estero, Zamora había esquivado una definición sobre sus intenciones de postularse: “No, no...son todos comentarios, posibilidades. Es muy prematuro todavía hablar de eso”, dijo. Y pidió que sus reuniones con dirigentes no fueran analizadas en clave electoral.

Desde su círculo son muy cautos ante la consulta de si está decidido a jugar a nivel nacional en 2027. Prefieren evitar especulaciones y se limitan a destacar su gestión como gobernador o que el Frente Cívico (FC) de Santiago del Estero grafica la apuesta de Zamora por ampliar su red de alianzas. Proveniente de la UCR, el dirigente fundó el FC en 2007. “Construyó un esquema sólido y relaciones con espacios de todos los signos políticos”, sintetiza uno de sus allegados.

Zamora, el mes pasado, junto a Sergio Massa en un homenaje a José Manuel de la Sota

En el Congreso −escenario de las negociaciones por la reforma política que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)− su espacio tiene un peso nada despreciable. Cuenta con dos senadores, el propio Zamora y Elia Esther Moreno y siete diputados. Es el exgobernador quien digita la estrategia de ese grupo de legisladores.

Zamora tiene un bajo nivel de conocimiento para encarar una candidatura nacional. Su base de sustentación política se concentra, básicamente, en su terruño y en el norte del país. Como gobernador de Santiago del Estero fue uno de los impulsores del Norte Grande Argentino, un bloque que reúne a las diez provincias del NOA y NEA que hacen planteos comunes a la Nación. En ese rol logró articular el diálogo entre mandatarios de diferentes partidos.

Si bien tiene una buena relación de largo tiempo con Cristina Kirchner, desde los distintos sectores del peronismo coinciden en señalar que Zamora ostenta un “perfil autónomo”. De esa manera apuntan que, más allá de que la expresidenta puede jugar a su favor en el marco de su enfrentamiento con Kicillof, el santiagueño tiene “juego propio”.

Cuando, en 2023, Cristina Kirchner proyectaba una fórmula encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, Claudia Abdala de Zamora, esposa de Zamora, sonó como su acompañante en representación de los gobernadores. Ahora la lógica que comentan algunos referentes peronistas es la misma.

“No hay que mirar solo Buenos Aires. Ganar la provincia es importante, pero hay que sumar votos en el interior”, reflexiona una fuente ante LA NACION. En la cabeza de ese dirigente, Zamora podría acompañar a Kicillof para enfrentar a Javier Milei en octubre del 2027.

Zamora fue electo gobernador por primera vez en 2005 y reelecto en 2008. Volvió al cargo en 2017 e inició su último mandato en 2021. Entre medio de sus administraciones, igual que ahora, fue senador nacional.

Cristina Kirchner, junto a Zamora y Abdala Telam

El santiagueño tiene diálogo con líderes de partidos provinciales, como el correntino Gustavo Valdés (UCR) y con el misionero Hugo Passalacqua. También mantiene buen vínculo con el armador porteño y titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, promotor del espacio “peronismo federal”.

El jueves pasado, en la última cumbre peronista, también estuvieron los gobernadores Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y los jefes de los bloques peronistas en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez.

Al salir, Ziliotto aclaró que en la reunión “no se habló absolutamente de ninguna candidatura” y enfatizó que el foco actual está en el conjunto de la sociedad y no en los nombres para 2027. Más allá de esa declaración, se planteó la posibilidad del armado de un “frente electoral”.