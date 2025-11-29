Gerardo Zamora confirmó que tendrá su propio espacio en el Senado y no se sumará al bloque kirchnerista

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que dejará su cargo el 10 de diciembre en la provincia y que ayer ya asumió como senador, tendrá su propio bloque en la Cámara alta y no se incorporará a la estructura kirchnerista que comanda José Mayans, según pudo confirmar LA NACION.

El bloque de Zamora será el Frente Cívico por Santiago, en el que estarán él y su número dos en la lista de las elecciones, Elia Moreno.

Sin embargo, todavía no está definido si Zamora actuará en un interbloque con Mayans, que lidera el kirchnerismo en el Senado. Las conversaciones todavía están desarrollándose.

Histórico aliado de la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador saliente tomó una postura diferente esta vez. Es que Claudia Ledesma Abdala, dirigente también de Santiago del Estero y su esposa, junto al resto de legisladores que le responden, formaron parte del espacio kirchnerista hasta ahora.

A Ledesma Abdala, que ayer acompañó a Zamora durante su jura junto al resto de la familia, se le vence el mandato este 2025. Ambos incluso estuvieron en línea de sucesión cuando Cristina Kirchner ostentó altos cargos en el Ejecutivo.

Claudia Ledesma Abdala, exgobernadora de Santiago del Estero y esposa de Zamora, deja su banca este año X Claudia Ledesma Abdala

Desde la semana pasada, en el kirchnerismo del Senado ya daban por descontado que Zamora actuaría bajo su propio mote. “¿Cómo se va a sumar al Bloque Peronista si es radical?”, resumían, para matizar, sobre esta decisión que tiene alto impacto en medio de las internas del kirchnerismo, las objeciones al poder de Cristina Kirchner y el mayor poder de los libertarios a nivel legislativo.

Sin embargo, altas fuentes del espacio intentaban conformarse con que, de ahora en adelante, lo importante será ver cómo vota Zamora y cuánta flexibilidad tiene para acompañar determinadas iniciativas que impulsa la Casa Rosada. Como gobernador, fue uno de los que participó en la mesa con el presidente Javier Milei y también recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, en la capital de su provincia.

En medio de esas conversaciones, Cristina Kirchner había dejado trascender que avalaba que los gobernadores que le son afines discutieran el presupuesto, pero había pedido expresamente mantener la unidad, que ahora tiene un primer desgranamiento de parte de un dirigente como Zamora, que será clave en el nuevo Congreso y que cuenta con una fuerte cuota de poder propio.

La expresidenta, cuando se supo que el gobernador iba a ser parte del Senado, ya lo contaba como una de sus nuevas espadas legislativas junto al chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich.

Durante la ceremonia de ayer, en que la vicepresidenta Victoria Villarruel le tomó juramento a Zamora, el primero en abrazarlo después de su familia fue Mayans, con quien estuvieron en contacto en los últimos días. Más allá de eso, luego de la sesión especial no se vieron.

Dicen que durante toda la jornada prefirieron que primara que fuera un día de celebración por la asunción. Queda entre ambos un llamado telefónico pendiente para ver si nace un interbloque o si ambas estructuras orbitan por separado.

José Mayans, jefe de bloque del kirchnerismo en el Senado Soledad Aznarez

Durante las elecciones, el kirchnerismo en Santiago del Estero tuvo dos listas al Senado: la que encabezó Zamora secundado por Elia Moreno, y la que llevó al frente a Sergio “Pichón” Neder, bajo el paraguas de Fuerza Patria. Siempre se trató de un artilugio de Zamora ir con candidatos propios, pero al mismo tiempo incidir en los postulantes del peronismo, para lograr en los hechos influir en la posición de los tres senadores de su provincia.

De momento, Neder permanece en el bloque de Mayans y el desprendimiento solo será el de Zamora y Moreno.