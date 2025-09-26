LA NACION

El juez rechazó el pedido para anular la causa de las supuestas coimas en el área de Discapacidad

La solicitud había sido presentada por los dueños de la droguería Suizo Argentina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONHernán Cappiello
Diego Spagnuolo y Jonathan Kovalivker.
Diego Spagnuolo y Jonathan Kovalivker.Collage

El juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes el pedido para anular la causa iniciada por la filtración de audios donde el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se refería a un supuesto sistema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos.

Con la decisión del juez, la causa ya queda en condiciones de seguir avanzando.

El pedido de nulidad de la causa había sido presentado por Martín Magram, abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Noticia en desarrollo

Por Hernán Cappiello
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El intendente de 25 de Mayo denunció un pacto entre Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Pro para destituirlo
    1

    El intendente de 25 de Mayo denunció un pacto entre Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Pro para destituirlo

  2. Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos
    2

    Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos

  3. El conflicto entre La Libertad Avanza y Pro crece pese al pacto electoral entre Milei y Macri
    3

    El conflicto entre La Libertad Avanza y Pro crece pese a la alianza electoral de Milei y Macri

  4. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y frena el paro sorpresivo de trenes
    4

    El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y frena el paro sorpresivo de trenes

Cargando banners ...