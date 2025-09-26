El juez rechazó el pedido para anular la causa de las supuestas coimas en el área de Discapacidad

El juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes el pedido para anular la causa iniciada por la filtración de audios donde el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se refería a un supuesto sistema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos.

Con la decisión del juez, la causa ya queda en condiciones de seguir avanzando.

El pedido de nulidad de la causa había sido presentado por Martín Magram, abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Noticia en desarrollo