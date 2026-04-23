El juez Sergio Torres fue elegido como nuevo presidente de la Suprema Corte bonaerense

El juez Sergio Torres asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Torres está al frente del tribunal desde el 19 de abril pasado, a partir del sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Juez del Tribunal desde el año 2019, Torres ya fue su presidente durante el periodo 2023-2024.

El cambio de autoridades dispuesto por el Acuerdo 4223 prevé que el juez Daniel Fernando Soria ejerza la vicepresidencia y la jueza Hilda Kogan complet la integración del máximo tribunal bonaerense.

El máximo tribunal funciona desde hace tiempo con solo tres integrantes, pues se acumularon vacantes por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.

Esto hizo que el tribunal quedara reducido con respecto a su composición original de siete miembros.

En junio de 2024, la salida del ministro Luis Genoud marcó una nueva vacante que se sumó a las de Eduardo De Lázzari y de Juan Carlos Hitters, renunciados y jubilados, y al lugar dejado por el fallecido Héctor Negri en 2020.

Las vacantes obligan al tribunal a convocar a jueces de Casación para que integren el tribunal a la hora de fallar y conseguir las mayorías mínimas.

Si bien el gobierno bonaerense tiene como una de sus prioridades cubrir estas vacantes, no avanzó en este sentido.