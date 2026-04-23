El juez Sergio Torres fue elegido como nuevo presidente de la Suprema Corte bonaerense
Lleva 7 años en el tribunal; antes era juez federal en Comodoro Py
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El juez Sergio Torres asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Torres está al frente del tribunal desde el 19 de abril pasado, a partir del sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Juez del Tribunal desde el año 2019, Torres ya fue su presidente durante el periodo 2023-2024.
El cambio de autoridades dispuesto por el Acuerdo 4223 prevé que el juez Daniel Fernando Soria ejerza la vicepresidencia y la jueza Hilda Kogan complet la integración del máximo tribunal bonaerense.
El máximo tribunal funciona desde hace tiempo con solo tres integrantes, pues se acumularon vacantes por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.
Esto hizo que el tribunal quedara reducido con respecto a su composición original de siete miembros.
En junio de 2024, la salida del ministro Luis Genoud marcó una nueva vacante que se sumó a las de Eduardo De Lázzari y de Juan Carlos Hitters, renunciados y jubilados, y al lugar dejado por el fallecido Héctor Negri en 2020.
Las vacantes obligan al tribunal a convocar a jueces de Casación para que integren el tribunal a la hora de fallar y conseguir las mayorías mínimas.
Si bien el gobierno bonaerense tiene como una de sus prioridades cubrir estas vacantes, no avanzó en este sentido.