Manuel Adorni desplazó a Javier Milei del centro de la conversación digital tras días de menciones negativas en redes

Antes de que presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), el miércoles por la noche, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, ya dominaba la conversación digital con mensajes de rechazo a su figura.

Ese día, en el que también se conoció su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, se registró un pico de menciones al funcionario en las redes sociales que lo llevó incluso a desplazar al presidente Javier Milei del centro de la agenda en las plataformas.

La comparativa entre ambos dirigentes surge de un relevamiento de la consultora Ad Hoc, que detectó, el miércoles pasado un total de 129.720 menciones al ministro coordinador en redes sociales en 24 horas.

Javier Milei, en cambio, acumuló unas 123.000 menciones.

Así, el escándalo en torno al jefe de gabinete recuperó la centralidad tras casi un mes lejos de los reflectores del escenario digital.

El día que presentó su declaración jurada, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, superó a Javier Milei en cantidad de menciones en redes sociales Ad Hoc consultores

La escala que adquirió otra vez el caso Adorni en las plataformas, en especial en vísperas del Mundial, volvió a poner en evidencia las dificultades que viene enfrentando el oficialismo nacional para clausurar la crisis comunicacional del caso y mantener el control de la agenda.

Durante la campaña electoral de 2023 y en los primeros años de gobierno, las redes sociales eran la esfera donde La Libertad Avanza se movía sin mayores dificultades.

Hasta el miércoles pasado, el último episodio de fuerte repercusión en redes sociales registrado por la consultora Ad Hoc había sido la entrevista del jefe de gabinete en Neura, a principios de mayo.

Manuel Adorni con Alejandro Fantino en Neura Captura

En esa oportunidad, el funcionario aclaró que esperaría una resolución de la Justicia para salir a hablar sobre su patrimonio y sus viajes.

Apenas unos días antes, su informe de gestión en el Congreso había captado buena parte de la atención. Aquella presentación ante los legisladores ahora exhibe contradicciones con las respuestas que dio el miércoles en la entrevista en LN+ con José Del Rio.

El caso Adorni volvió al centro de la conversación digital tras un mes lejos de la atención pública Ad Hoc consultores

El pico de menciones de esta semana estuvo asociado en parte a sus declaraciones en esa última entrevista: el miércoles por la noche, el jefe de Gabinete aseguró que había rectificado sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporado alrededor de medio millón de dólares por ahorros no declarados y ganancias en criptomonedas. Este último concepto marcó parte de la conversación digital en torno a su figura.

El otro eje sobre el que giró la discusión en las plataformas fue la ley de Inocencia Fiscal. Entre otras cosas, la normativa, sancionada en diciembre de 2025, creaba el Régimen Simplificado de Ganancias al que se incorporaron el ministro coordinador y su esposa Bettina Angeletti para blindarse en el plano fiscal. Su adhesión a este esquema -que limita también la información que debe presentarse a la ARCA- se conoció el miércoles a la mañana.

La semana pasada, cuando aún no había precisiones el contenido de su declaración jurada, otra consultora midió la impresión de los usuarios de plataformas sobre el jefe de gabinete y su situación patrimonial. El estudio realizado por Reputación Digital, entre el 3 y 6 de junio, reveló que, el 82,1% de las menciones a Adorni eran negativas y solo un 6,8% correspondía a referencias positivas.

El 82% de las menciones a Manuel Adorni en la semana previa a la presentación de su declaración jurada eran negativas Reputación Digital

“Adorni llegó a la presentación de su declaración jurada rectificativa del 10 de junio con su credibilidad digital severamente erosionada y un clima de opinión que ya había emitido veredicto”, afirman en el informe. Según los datos recopilados, para entonces, en redes sociales predominaba un clima de condena al funcionario antes que de duda o expectativa por sus respuestas.

El relevamiento arrojó que la ira predominaba en el 78,5% de las menciones, mientras que el asco -el segundo sentimiento más difundido- alcanzaba al 7,6% de los comentarios en torno al funcionario. “Cuando una audiencia duda, predominan la anticipación, la sorpresa y el miedo: emociones de incertidumbre, compatibles con una opinión aún en formación. No es lo que muestra este corpus”, señalaron en la firma.

La ira y el asco eran los sentimientos predominantes en la conversación digital antes de que Adorni presentara su declaración jurada Reputación Digital

De acuerdo a sus mediciones, en los días previos a su presentación ante la OA, ese rechazo estaba acompañado por un fuerte escepticismo hacia el ministro coordinador. “La confianza -la emoción que mediría la creencia en la palabra del funcionario- apenas alcanza el 1,0%”, puntualizaron.

El estudio también reveló que, por cada comentario en defensa de Adorni -que hacen referencia a una “persecución” u “operación” contra el funcionario libertario- hay 16 que reflejan descrédito y descalificaciones contra su persona.

Según Reputación Digital, por cada comentario en defensa de Adorni, habían 16 de descrédito y descalificación Reputación Digital

Según destaca la firma, las referencias al caso Adorni también salpican al Presidente. “El 16,6% de las menciones sobre Adorni co-menciona a Javier Milei, lo que confirma que el costo reputacional del caso no queda circunscripto al jefe de gabinete, sino que se transfiere al activo político central del Gobierno”, explica el informe, que advierte sobre una “contaminación” hacia la figura del primer mandatario.

Otro de los actores mencionados en las publicaciones sobre el ministro coordinador es la senadora nacional Patricia Bullrich. Las alusiones a la exministra de seguridad se vinculan ante todo con la presión interna al jefe de gabinete para que esclareciera su situación patrimonial.