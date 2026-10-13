El juicio de los Cuadernos de las Coimas: avanza otra audiencia sin transmisión ni acceso al público

Comienza este martes una nueva audiencia del juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas. Por segunda vez consecutiva, el debate oral y público tendrá acceso restringido. Antes de que iniciara la jornada, el auditorio cerró sus puertas y solo quedaron adentro los abogados de las partes y los testigos que prestarán declaración.

Fuentes al tanto del desarrollo del juicio indicaron a LA NACION, que se encontraba en el lugar, que, al igual que la restricción del público, la transmisión en vivo que se suele hacer de las audiencias también estará interrumpida. A diferencia de la última audiencia, no se conoce cuáles serán los testigos que prestarán declaración.

El jueves pasado, el presidente del Tribunal, el juez Enrique Méndez Signori aclaró, ni bien comenzó la jornada: “La Policía Federal informó que dos de las personas son integrantes del cuerpo de Inteligencia”.

Por este motivo, el Tribunal comunicó que se había resuelto “dejar de transmitir la audiencia”. El público presente en la sala, al momento de la declaración de esos testigos, también debió abandonar el lugar, con excepción de los abogados de las partes.

El juez Enrique Mendez Signori LUIS ROBAYO - AFP

Según pudo saber LA NACION, en dicha audiencia fueron abordados aspectos técnicos del informe elaborado sobre los teléfonos de los imputados en la causa. Uno de los aspectos que más interesaba era el cruce de llamadas entre ellos. En aquella oportunidad, y tal como informó la Policía Federal, declararon agentes que forman parte del cuerpo de Inteligencia de la fuerza.

En YouTube, por donde se transmiten las audiencias, ocurre algo similar. “1 video no disponible está oculto”, se lee debajo del listado de reproducciones de audiencias anteriores.

¿Qué fue lo último público en las audiencias del caso? El testimonio de Pablo Enríquez, quien había abierto el sumario sobre el entrecruzamiento de llamadas de las personas investigadas en la causa. Indicó que esa información suele llegar en un Excell o PDF con un listado. Especificó que él no realizó más tareas específicas sobre eso, sino que lo hicieron otros integrantes que prestan declaración en esta misma audiencia. “No recuerdo cómo llegó el material”, sostuvo Anriquez, subcomisario de la Policía Federal.

La fiscal del juicio, Fabiana Leon Captura

Después de eso, el público presente en el auditorio debió abandonar la sala para que el debate continuara con el personal de Inteligencia. El último jueves, cuando se desarrolló la anterior audiencia, el juicio transcurrió bajo una estricta reserva, que se mantiene en el comienzo de este martes. Puertas cerradas, seguridad que controla y adentro solamente las partes (personal judicial, la querella de la Unidad de Información Financiera, testigos y abogados defensores).

La reserva del caso ya había sido anticipada durante el juicio. En la audiencia pasada, las partes habían solicitado que se consideraran algunas medidas para preservar los números de teléfono y otros datos personales de los imputados o de terceros ajenos al proceso. Si bien finalmente no se mostró ningún elemento sobre el entrecruzamiento de las llamadas, existía consenso previo sobre la sensibilidad de la audiencia de este jueves.

“Me parece muy correcta la medida”, había considerado la fiscal Fabiana León. Durante su alocución agregó que le parecía un “exceso” evitar el ingreso a la sala de audiencias, pero se manifestó de acuerdo con evitar exhibir números de teléfono de personas que no están vinculadas a la causa. Fue por esa razón que, en las declaraciones testimoniales de personal que no es de Inteligencia, la puerta del auditorio se abrió para el público.