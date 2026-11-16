La interna del Partido Justicialista tendrá, este martes, una nueva jornada de exposición pública cuando Sergio Massa se ponga al frente de una convocatoria en la que busca reunir a La Cámpora y a sectores del peronismo federal, entre otros grupos. La cita, agendada en el distrito bonaerense de San Fernando, gobernado por el massismo, tendrá ausente al Movimiento Derecho al Futuro, sello político del gobernador Axel Kicillof, en cuyas filas optan por relativizar la movida massista.

Este martes, cuando el calendario del peronismo marca la celebración del Día de la Militancia (por el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972), Massa aglutinaría a sectores del cristinismo, intendentes peronistas bonaerenses y dirigentes como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, entre otros. El kicillofismo no fue invitado.

El gobernador Kicillof tiene agendada para este martes una actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Junto al ministro de Economía de la provincia, Pablo López, participará de la Quinta Jornada Economía para el Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires y entregará el premio de investigación “Aldo Ferrer”.

Massa y Kicillof, en una imagen de 2025 Fuerza Patria

“Está bien que cada sector haga su caminito”, dijo a LA NACION un dirigente cercano a Kicillof. “No invitaron al gobernador”, agregó. “Saludamos todas las iniciativas”, afirmó un integrante del gabinete provincial.

El foco en las PASO

Por estas horas, en el Movimiento Derecho al Futuro miran con atención el desarrollo que pueda tener en el Congreso la iniciativa del oficialismo nacional para quitar las PASO del calendario electoral de 2027. “Veremos qué método define el peronismo para decidir candidaturas”, sostuvo un alfil de Kicillof al evaluar el escenario interno si no hubiera elecciones primarias.

“Si no hay PASO, la situación se va a complejizar. Más fuerza tendrá la fractura entre nosotros”, advirtió un hombre que trabaja por la candidatura presidencial del gobernador bonaerense. La eliminación de ese turno electoral se debatirá en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, este martes al mediodía.

Carlos Bianco, este lunes, en conferencia de prensa en la sede de la Gobernación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Este lunes, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió las PASO. “Nosotros estamos a favor de que se mantengan, tanto a nivel nacional como provincial. Creemos que es el mejor instrumento para que el pueblo peronista defina sus candidatos”, afirmó.

Un antecedente para un escenario nacional sin PASO está en la provincia de Chaco, donde el gobernador radical Leandro Zdero (aliado del presidente Javier Milei) suspendió esa herramienta electoral mediante una ley de la Cámara de Diputados provincial, Ante esa limitación para definir candidaturas, el peronismo chaqueño realizará internas partidarias abiertas el 4 de julio del año que viene.

Tampoco será de la partida en el encuentro impulsado por Massa el sector del diputado nacional Juan Grabois, rival interno del exministro de Economía en las primarias presidenciales de 2025. El Día de la Militancia peronista encontrará a Grabois en la cárcel de San Martín, donde estará de visita al grupo Los Espartanos (fundación que promueve la reinserción social de los presos a través del rugby).

Máximo Kirchner, el miércoles pasado, en Luján, antes de la misa del papa León XIV Soledad Aznarez

Ni el Partido Justicialista nacional (que preside Cristina Kirchner) ni el bonaerense (presidido por Kicillof) tendrán actos oficiales por el Día de la Militancia. Habrá, en cambio, celebraciones a nivel distrital y local. El sábado, el PJ bonaerense celebrará su congreso partidario, en una reunión virtual y con Máximo Kirchner en la presidencia.

El hijo de la expresidenta se presentará mañana en Telén, un pueblo de La Pampa que gobierna La Cámpora, a través del intendente Saúl Echeveste.

Uno de los actos por el Día de la Militancia que tendrán lugar será el de las 62 Organizaciones Peronistas, en la Federación Argentina de Box, en el barrio porteño de Almagro, donde estará el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.