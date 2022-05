El kirchnerismo arrastra a Gustavo Beliz a la pelea energética

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Beliz, es apuntado en medio del conflicto energético que divide al oficialismo. En su caso no es por el conflicto por tarifas, como sucede con el ministro de Economía, Martín Guzmán, sino por la falta de desarrollo de obras, como la cuarta central nuclear del país, Atucha III, o del proyecto AMBA I, entre otros. Se trata de dos obras energéticas valuadas en alrededor de 8.000 millones de dólares la primera y más de 1100 millones de dólares la segunda.

“Nos pisa todo”, dicen desde las filas de La Cámpora, la organización liderada por Máximo Kirchner. “Parecería que en Planeamiento Estratégico se defienden intereses que no son de la Argentina, por eso hemos convocado a Gustavo Beliz, porque hace 100 días está durmiendo un expediente y demora el inicio de la obra Atucha III”, apuntó en los últimos días el senador Oscar Parrilli, hombre de extrema confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Beliz, de perfil bajo y cercano al presidente Alberto Fernández, tiene un rol clave desde la secretaría de Asuntos Estratégicos, porque es quien autoriza la aprobación de todos los créditos internacionales. El funcionario fue contactado por La Nación pero no respondió al pedido de consulta.

El detalle del origen de los créditos es un aspecto fundamental en la trama. Tanto en Atucha III, como en AMBA I, así como en las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, que también son enumeradas en las quejas por las dilaciones, la financiación es de capitales chinos. Mientras que Beliz es apuntado por su cercanía con Estados Unidos. “Nunca se habla de él, pero cuando hay noticia es porque se está por volver a Washington”, ejemplifican en el ala dura de la coalición de Gobierno. En tanto desde distintas áreas insisten en que el suyo “no es un nuevo capítulo” de las tensiones del oficialismo sino que “toca cuestiones muy sensible”.

Axel Kicillof y Federico Basualdo, durante la recorrida por el Complejo Nuclear Atucha Prensa GPBA

En un importante sector del kirchnerismo duro no dudan que el “factor geopolítico” pesa en las definiciones. A eso se suman las críticas también al acuerdo con el FMI, al que se opuso el kirchnerismo y La Cámpora, y para el que a Beliz se le asigna un rol importante por sus conversaciones con el Consejero de Seguridad estadounidense, Jake Sulivan, lo que no pasa desapercibido para sus detractores.

“En el medio aparece Estados Unidos, la lectura política es que al haber firmado el acuerdo con el FMI se le está dando la entrada a diversos temas”, definen fuentes al tanto de pormenores del caso. “Están en contra total de que Argentina se relacione con China”, definen.

“Contra Beliz no hay nada. No nos creen, pero la política no es una telenovela. No es un enfrentamiento Parrilli-Beliz. No lo hay y no lo va a haber. No hay cuestiones personales. El tema es institucional y político, hay mucha demora en un tema sensible”, explican en el ala dura del Gobierno.

De acuerdo a la información que se maneja por estas horas, el funcionario asistiría al Senado los primeros días de junio para responder a los pedidos de explicaciones. Será un mes después de la convocatoria inicial, a fines de abril, ante la que hizo saber que como formaría parte de la gira presidencial de Fernández a Europa, no podría asistir.

Desde entonces a esta fecha el kirchnerismo sumó presión. El último viernes el complejo nuclear de Lima fue visitado por el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, enfrentado a Guzmán por la suba de tarifas, y de las filas de La Cámpora junto a varios de los legisladores más cercanos a la vicepresidenta, como el propio Parrilli, Juliana Di Tullio y José Mayans. Tras eso el neuquino volvió a la carga contra Béliz. “Es injustificado e innecesario el paro” (de la obra), recalcó el neuquino. y fue por más: “Lo citamos para que concurra a dar explicaciones. Entiendo que uno defienda sus intereses, pero tenemos que defender los intereses de los argentinos”.

“El proyecto es lo que está frenado y tiene un plazo de 270 días (para iniciar la concreción) eso es lo denuncia la Comisión de Energía Atómica. Corrieron más de 107 (desde la firma). Hay mucho temor pq hay que avanzar con rapidez con la construcción de la central”, detallan en el oficialismo.

De acuerdo a información oficial dada por el propio Estado cuando en febrero pasado se firmó el contrato para la construcción de la centra nuclear Atucha III, está valuada en más de 8 mil millones y quedó en manos de la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC). El otro proyecto mencionado como “frenado” es el “Proyecto de mejoramiento de la Red Nacional 500 kV Área Metropolitana de Buenos Aires Etapa I”, más conocido como AMBA I, con una inversión de más de 1.100 millones de dólares. Apunta al transporte eléctrico y detrás de cuyo financiamiento también está China. En las filas del oficialismo también suman a las centrales hidroeléctricas, que mencionan con un “problema parecido”.

“Estados Unidos presiona con todos los puntos de inversión de China, en todo el continente, pero más que nada en Argentina”, sintetizan desde el oficialismo. Tras lo que aseguran: “son decisiones grandes que tiene que ver con soberanía. Ni es que contra el gobierno, ni parte de la interna. Hay cosas que se hacen y se tienen que hacer porque no se puede hacer otra cosa. Y se está haciendo lo que se tiene que hacer, que es defender el desarrollo nuclear”, completan.