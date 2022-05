Interna oficialista: el kirchnerismo quiere citar a Gustavo Beliz para que dé explicaciones en el Senado

El kirchnerismo podría citar al Senado a Gustavo Beliz , secretario de Planeamiento estratégico y hombre de consulta y confianza de Alberto Fernández, para que brinde explicaciones sobre la supuesta demora en el avance de los trámites necesarios para que China financie la construcción de la central nuclear Atucha III.

“El proyecto de la cuarta central nuclear está demorado, pisado, en la Secretaría de Planeamiento Estratégico desde hace tres meses sin ningún motivo” , aseguró Oscar Parrilli (Neuquén) en declaraciones radiales. “Lo tiene Beliz en la Secretaría de Planeamiento Estratégico, no sabemos por qué”, agregó el senador, para que no quedaran dudas de a quién estaba dirigido su embate.

Según el legislador, que suele expresar en público lo que Cristina Kirchner no puede o no quiere decir, el funcionario sería citado a una comisión legislativa cuyo nombre no precisó y que en la bancada oficialista nadie supo decir cuál sería.

Como contrapartida, fuentes oficialistas de la Cámara alta aseguraron a LA NACION que lo que se había acordado era invitar a Beliz a exponer ante los senadores oficialistas. El convite tendrá que acordarlo José Mayans (Formosa), presidente del interbloque del Frente de Todos, en una fecha todavía sin definir.

Axel Kicillof y Federico Basualdo en Atucha II

La inquietud de Parrilli por el avance del proyecto Atucha III surgió el viernes pasado, luego de que una docena de senadores oficialistas visitara el complejo nuclear ubicado en la localidad bonaerense de Lima.

Según explicó el senador neuquino, Beliz es responsable de que no avance un acuerdo con China para que el gigante asiático financie los 8300 millones de dólares que costaría la construcción de la central nuclear, la cuarta del país después de Atucha I y II (Zárate) y de Embalse (Córdoba).

“Se firmó el convenio en enero, en febrero ya estaba todo listo, hay 270 días para iniciar la concreción, pero hace tres meses que lo tiene demorado el secretario Beliz, para nosotros innecesariamente, poniendo en riesgo este crédito” , se quejó Parrilli.

La situación mantiene molesto al senador ultrakirchnerista, quien también dejó abierta la puerta para una eventual citación al canciller Santiago Cafiero.

“Está faltando que el Ministerio de Relaciones Exteriores agilice los acuerdos con las autoridades chinas que están interesadas en financiar el 100%” de la obra, explicó. “Le estamos reclamando a la Cancillería que se pongan las pilas, como dicen los chicos”, advirtió Parrilli.

Consultado acerca de si sospechaba de alguna maniobra intencionada para perjudicar la concreción de la obra, Parrilli evitó hacer especulaciones. “No hago suposiciones, son hechos concretos, objetivos”, afirmó sobre la actuación de Beliz en el tema Atucha III. “Me parece que los funcionarios nuestros tienen que defender nuestros intereses”, concluyó.