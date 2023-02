El kirchnerismo descarta un acto contra la “proscripción” de Cristina Kirchner el 24 de marzo

escuchar

Cerca de Cristina Kirchner son contundentes a la hora de descartar cualquier acto especial para luchar contra su “proscripción” el 24 de marzo, Día de la Memoria, en el que se conmemoran 47 años del golpe militar. Consultados por los dichos de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que en las últimas 24 horas se refirió en dos oportunidades al tema y desalentó cualquier vinculación entre la fecha y un posible reclamo por la situación de Kirchner, desde el entorno de la vicepresidenta respondieron con contundencia, “entendiendo la preocupación” por el tema y sosteniendo que se hizo “una tergiversación de la marcha”. Al tiempo que negaron y evitaron cualquier polémica por el tema.

Desde el kirchnerismo sostuvieron que lo que sí se hará ese día, “como desde hace 7 años”, es la movilización encabezada por La Cámpora, que va desde la sede de la exESMA en la zona de Núñez hasta Plaza de Mayo, para escuchar en la tarde de ese día, el “documento elaborado por los organismos de derechos humanos”.

Agregaron también que la exmandataria no tendrá agenda ese día, “como tampoco la van a tener los gobernadores o el presidente, porque es un día que la movilización va a Plaza de Mayo a escuchar el documento”. Tras lo que consideraron que era “raro estar discutiendo esto” y apuntaron a las preguntas que se le hicieron a Carlotto desde los medios.

“Creo que Cristina, el 24, no va a hacer esta manifestación, porque el 24 es exclusivamente la recordación de un golpe de Estado y de la desaparición de 30.000 personas y 500 bebés. Ese día va a ser para Memoria, Verdad y Justicia. Este otro tema seguramente lo abordarán el día anterior o posterior, porque no podemos mezclar las cosas con un tema netamente político actual”, argumentó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue en declaraciones radiales ayer en un punto sobre el que volvió hoy al ser nuevamente consultada por la situación.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el presidente Alberto Fernández Archivo

“Cristina no tiene nada en agenda. Nunca hubo nada planeado. Lo que sí está planificado, como desde 2017 a la fecha, es la movilización organizada por La Cámpora, pero que además supera ampliamente, porque suma sectores sindicales, de la política, intendentes, todos los sectores están”, insistieron desde las filas de la organización. “Es la movilización que desde siete años va desde la exEsma a Plaza de Mayo, pero no con la lógica que algunos planteaban”, resaltaron.

“Se hace 7 años y es cada vez es más masiva. El año pasado tuvo la transmisión en vivo hasta de canales de tv, incluso dentro de la columan”, enumeraron. “Se hace y con el recuerdo siempre de ese día trágico, pero con la alegría de poder salir a militar”, completaron los voceros kirchneristas. “Todos los años va sumando de a poquito y es cada vez más masiva. para llegar a escuchar los documentos de los organismos”, insistieron.

También se alejan con vehemencia de la posibilidad de que algo vinculado a la “proscripción” sea la consigna del día. “Cada año la consigna la ponen los organismos de derechos humanos y nadie interviene en eso”, argumentaron.

En diciembre pasado había sido la propia Kirchner quien se refirió a la fecha. “Una fecha como la del año que viene, el 24 de marzo, cuando se van a cumplir 40 años de la democracia, va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna: Argentina y democracia sin mafias, los argentinos nos lo merecemos”, dijo Kirchner.

La frase venía tras la referencia a su situación en el caso de la causa Vialidad. El fallo no está firme, por lo que la técnicamente la proscripción que sostiene el kirchnerismo no existe, pero en el relato político del oficialismo es un hecho. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo jueves 9 de marzo y dos días después habrá un plenario del kirchnerismo en Avellaneda. Ese día también es en el que se conmemora la asunción de Héctor Cámpora al poder y la organización suele hacer actos. Mientras que desde allí no confirman la posibilidad de que finalmente haya algo masivo, no son pocos los que se ilusionan con la aparición de Kirchner, aunque por ahora el escenario parece lejano.

Carlotto, Kirchner y un posible viaje de Fernández ese día

Estela de Carlotto mantiene una excelente relación tanto con Kirchner como con el presidente Alberto Fernández. Fue precisamente ella quien intercedió en julio pasado, tras la abrupta salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda, lo que provocó un tembladeral económico, para que presidente y vice hablaran por teléfono y se pudiera avanzar en la definición de un reemplazante.

Precisamente sobre Fernández también se posan las miradas para el próximo 24 de marzo. El mandatario podría no estar en el país esa fecha. Entre ese día y el siguiente, en Santo Domingo, República Dominicana, se realizará la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.