Milei arengó a alumnos de un colegio secundario a abuchear a periodistas: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”

El presidente Javier Milei arengó este jueves a alumnos del colegio secundario ORT a abuchear a periodistas, al advertirles que “festejaría” si los estudiantes quisieran repudiar “más fuerte” esa actividad, en medio de su embate discursivo contra la prensa crítica.

El mandatario venía exponiendo sobre ética e inteligencia artificial y sostuvo que “la propiedad privada no es una convención humana arbitraria sino el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece porque el creador mismo lo instituyó así”. Acto seguido interrumpió brevemente su discurso para acotar: “Esto le vendría bien a los periodistas”.

Inmediatamente se hizo un silencio de apoyo en el auditorio, con algún silbido aislado para el periodismo, a lo que el mandatario redobló: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”.

Milei arengó a estudiantes a que abuchearan a periodistas

Esa arenga generó una abucheo sostenido y un rechazo abierto a los periodistas, que los estudiantes dieron por finalizada con un aplauso de apoyo a Milei.

Esta arenga de Milei tuvo lugar en medio de su enfrentamiento con gran parte del periodismo, con insultos y descalificaciones tanto a medios de comunicación como a profesionales individualizados por el mandatario desde sus redes sociales.

De dónde venía el ataque al periodismo

El martes último, Milei dedicó 8 horas de su actividad en Internet para atacar directamente al periodismo, con epítetos como “mierdas humanas” para la prensa y celebraciones de “masterclass” hacia aquellas publicaciones que servían para sus fines.

Ese nuevo arrebato contra el periodismo empezó ese día alrededor de las 10.30, cuando citó un tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, en el que el funcionario cuestionaba una nota de LA NACION sobre el ataque del Presidente a la prensa a partir de que en la semana última se habían registrado más de 300 mensajes con insultos, acusaciones sin pruebas y llamados al odio.

Milei brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro Presidencia

“Exponiendo a las mierdas mentirosas con micrófono”, expresó el mandatario en esa oportunidad, después de que el titular del Palacio de Hacienda afirmara que lo que en verdad se advierte es un supuesto “ataque del periodismo” al Gobierno.

Con esos mismos términos Milei apoyó directamente, en otra publicación, la propuesta de Caputo de sancionar a los periodistas. El ministro de Economía había considerado que “no es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”.

Ministro de Eonomía, Luis Caputo Fabián Marelli

La exposición en la ORT

Invitado por las autoridades de la escuela, una de las más grandes de la comunidad judía en el país, y mediante una gestión adicional del presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, el mandatario llegó a la sede de Almagro de la escuela para hablar, según la convocatoria, sobre ética e inteligencia artificial, ante alumnos de cuarto y quinto año, en el marco de los festejos por el 90 aniversario de ORT Argentina.

El posteo de Milei contra la nota de LA NACION

Habló unos 40 minutos ante un auditorio repleto pero apenas mencionó su visión positiva sobre la IA y se dedicó explayarse sobre partes de su nuevo libro, “La moral como política de Estado”.

Al intercalar citas y personajes bíblicos, Milei volvió a atacar a la oposición, con el mismo tono electoral que tuvieron sus últimos discursos, y al periodismo.

Rechazo desde la oposición

Por su parte, la exdiputada y referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió defendió el miércoles último al periodismo ante la ola de insultos que Milei lanzó en los últimos días.

“La violencia y corrupción de su lenguaje [de Milei] contra cualquiera, y los periodistas en especial, pone en crisis de por sí a la República y lo inhabilita moralmente para ejercer la presidencia de la República”, apuntó Carrió en sus redes sociales.

A su vez, tildó el lenguaje del mandatario de “grosero, vulgar, despectivo, corrupto, desnaturalizante y violento”.

La exdiputada reclamó que el Presidente “pare, o lo paren”, y advirtió además que “todo vuelve”.