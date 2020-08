El oficialismo removió a un integrante del jury de enjuiciamiento del Ministerio Público y lo reemplazó con un aliado Crédito: Prensa Senado

Gustavo Ybarra Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 17:00

Sin ocultar que el objetivo final de la ofensiva política es el procurador general interino Eduardo Casal, el kirchnerismo impuso su mayoría para revocar el mandato del representante del Senado en el jury de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y reemplazarlo por un vocal alineado con el oficialismo.

La vocalía en cuestión es la que ocupaba Mario Laporta, cuyo mandato fue revocado por 41 votos a favor y 27 en contra en el inicio de la sesión en la que el Senado discutirá la reforma judicial.

Laporta había sido designado en noviembre de 2018 por un decreto de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, a propuesta del bloque de Cambiemos, con un mandato de tres años.

Sin los votos para remover a Casal por medio del juicio político, que requiere del voto de los dos tercios en ambas cámaras legislativas, el control del jury de enjuiciamiento de los fiscales promete convertirse en el ámbito donde el kirchnerismo buscará desplazar del cargo al procurador interino.

Por eso, ahora el kirchnerismo decidió invalidar la designación de Laporta por haber sido realizada mediante un decreto y por la aprobación de la mayoría del cuerpo.

En su lugar fue designado César Antonio Grau. Como suplente fue elegida Heliana Gualtieri, asesora de la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).

Martín Doñate Crédito: Twitter

El oficialista Martín Doñate (Río Negro) justificó la decisión del oficialismo en la "grave irregularidad" que cometió Michetti al designar a Laporta por decreto, acto que calificó como "arbitrario, ilegal e ilegítimo".

"Esas propuestas fueron decididas por la Presidencia de la Cámara sin ser sometidas, como indica la ley, al pleno del cuerpo", destacó Doñate, quien recordó el antecedente de 2015 para respaldar su postura.

Avanzada sobre Casal

Sin embargo, el senador oficialista no se detuvo en la justificación del reemplazo de Laporta y cargó contra el procurador Casal, al que acusó de ocupar el cargo "de manera irregular" y de formar parte de la "mesa judicial" que, sostiene el kirchnerismo, funcionó en el gobierno de Mauricio Macri para perseguir dirigentes opositores.

"Eduardo Casal se mantiene en el cargo porque él mismo ha generado las condiciones para quedarse. La nueva ley dice que el cargo de procurador interino lo tiene que ejercer un fiscal de distrito, pero Casal lo que hizo fue suspender todos los concursos de fiscal de distrito, en tres años no eligió un solo fiscal de distrito", acusó Doñate, quien desde la presidencia de la comisión bicameral de Ministerio Público lidera la ofensiva kirchnerista contra el procurador interino.

La oposición rechazó de plano la decisión del oficialismo. "Esto es un mamarracho, es un procedimiento nulo de nulidad absoluta", afirmó Luis Naidenoff (UCR-Formosa), presidente del bloque de Juntos por el Cambio.

El senador radical destacó que la legalidad de la designación de Laporta "es tan potente" que los autores del proyecto para desplazarlo, los oficialistas Fernández Sagasti y José Mayans, nunca objetaron el decreto firmado por Michetti en 2018.

Por último, Naidenoff no dudó en afirmar que la jugada del oficialismo tiene que ver con la decisión de "contar con un tribunal de enjuiciamiento que responda a los intereses" del kirchnerismo.

"Si quieren elegir procurador empiecen por respetar los números. Ahora, si no tienen los números, no busquen el atajo de sacar de la cancha a Casal porque les molesta", remató Naidenoff, recordándole al oficialismo que no puede conseguir la mayoría que establece la ley para designar al juez Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.

Su pliego, enviado por el Poder Ejecutivo en febrero último, permanece empantanado en la Comisión de Acuerdos del Senado ante la imposibilidad del kirchnerismo de conseguir el voto de los dos tercios de los presentes que exige la ley orgánica de Ministerio Público para elegir al jefe de los fiscales.