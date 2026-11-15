El kirchnerismo y el PRO cuestionan la suspensión de las PASO y ponen en duda su aprobación en el Congreso

La intención del Gobierno de avanzar con la suspensión de las PASO volvió a generar críticas desde distintos sectores. Mientras el oficialismo acelera las negociaciones para obtener este martes el dictamen de la reforma electoral en el Senado, desde el kirchnerismo y el PRO cuestionaron que se impulsen cambios en las reglas de juego a menos de un año de la elección presidencial.

En las últimas horas, el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el senador nacional por Misiones y titular de la bancada del PRO en el Senado, Martín Goerling, coincidieron en cuestionar a la administración de Javier Milei por esta jugada oficial.

Patricia Bullrich y Jorge Capitanich. Debate en la Comisión de asuntos constitucionales del senado Santiago Filipuzzi

Incluso Goerling puso en duda las posibilidades reales del oficialismo de avanzar con la reforma el próximo martes. Recordó que primero deberá reunir diez firmas para obtener dictamen de comisión y posteriormente alcanzar 37 votos en el recinto para aprobar el proyecto.

“Yo no veo tan certero que tengan los votos”, sostuvo en diálogo con Radio con vos este domingo.

El dirigente también consideró improbable que la comisión emita dictamen de manera inmediata si las modificaciones son presentadas el mismo día en que se reanude el debate. “Ningún senador va a tener la responsabilidad de sacar un dictamen con las modificaciones que propongan el mismo martes”, planteó.

Asimismo, el legislador cuestionó el modo en que el Gobierno busca acelerar el tratamiento del proyecto en el Senado y advirtió que su espacio no acompañará modificaciones sin una discusión previa más profunda.

Días atrás, Martín Menem pidió acelerar la suspensión de las PASO y adelantó que podría darse en 15 días Fabián Marelli

“El Gobierno entiende que quiere ir a una elección para reelegir a Milei sin PASO, qué estrategia electoral le conviene y a eso está apostado”.

“En principio, nosotros, en lo personal, creemos que el sistema de las PASO no hay que tocarlo, menos a poco tiempo de una elección”, afirmó. Y agregó: “Si hay que cambiar la ley de PASO hay que hacerlo con seriedad y consenso, no a la fuerza, porque después lo que se resiente es el sistema”.

También advirtió sobre los riesgos de introducir cambios en función de necesidades políticas coyunturales.

“La legislativa en cada provincia tiene sus candidatos, acá todo el país va a elegir un presidente y vice. Acá las reglas son claras, no se puede ir cambiando y manoseando en función de la táctica o estrategia electoral del Gobierno de turno”, afirmó.

Críticas de la oposición

Por su parte, Germán Martínez vinculó la tentativa oficial a una estrategia electoral y sostuvo que el Gobierno busca alterar el esquema vigente porque no confía en sus posibilidades de imponerse en una eventual segunda vuelta.

“Están obsesionados con la eliminación de las PASO porque sienten que no gana ningún balotaje, quieren generar como sea una situación donde puedan ganar con 40 puntos y 10 de diferencia”, afirmó el dirigente de Unión por la Patria en diálogo con Radio Splendid.

Germán Martínez rechazó la suspensión de las PASO Valeria Rotman

El legislador peronista defendió el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. “Nosotros tuvimos y tenemos una postura muy clara sobre el sistema de primarias. No solo nos parece que es un elemento que juega a favor de la vida democrática, que el ciudadano participe del proceso de selección de candidatos”, señaló.

Martínez afirmó de todas formas que la eventual eliminación de las primarias no impedirá que Unión por la Patria resuelva sus candidaturas. “Si eliminan las PASO, le vamos a encontrar la vuelta para definir lo que haya que definir y lo vamos a hacer en conjunto”, sostuvo.

Y agregó: “En cualquier ocasión, lo que no sabe el Gobierno es que nosotros siempre vamos a tener una propuesta articulada y unificada y que vamos a ganar en primera vuelta”.