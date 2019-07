El libro de Cristina fue incluido en un parcial de la Universidad de La Matanza

Un pasaje del libro Sinceramente aparece en un parcial de la Universidad de La Matanza Fuente: LA NACION

Un fragmento del libro Sinceramente de la expresidenta Cristina Kirchner fue incluido en un examen de la Universidad Nacional de la Matanza y provocó controversia entre los estudiantes.

El pasaje de la autobiografía de la actual precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos figuraba en el punto "d" de un parcial del primer cuatrimestre de la materia Economía que se dicta en la carrera de Comunicación Social de la alta casa de estudios más grande del conurbano bonaerense.

El texto en cuestión figura en la página 323 del bestseller publicado por Sudamericana y trata sobre las decisiones de política económica del kirchnerismo durante su último año de gobierno. Luego de que el alumno leyera el párrafo, se le pedía que analizara el impacto económico de esa decisión.

El relato de la expresidenta adjuntado en el parcial del 31 de mayo decía así:

"La razón del crecimiento de un punto en el déficit durante 2015 no fue solo porque el año anterior había sido malo para la economía, sino también porque en vista de las elecciones presidenciales decidí aumentar el gasto. Me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones. ¡Aumenté en 1 punto del PBI el déficit fiscal para inyectar recursos a la economía! ¡Mi Dios! ¡Cómo algunos no hacen más que repetir lo que leen en Clarín y La Nación!".

"No está mal que en las clases se hable de política, de hecho en la mayoría hay debates. Pero no estoy de acuerdo que se incluya en los exámenes. Me opongo a un texto de Cristina como a un texto de Macri. No importa la persona, importa el contenido", se quejó Eduardo, un alumno de Comunicación Social de la UNLaM, a TN.

El estudiante se negó a contestar esa pregunta del examen y el profesor le restó un punto de la nota general. Días después, siempre según el relato del joven al mismo medio, se les prohibió a los alumnos sacarles fotos a los parciales.

"Uno va a la universidad a estudiar y en los exámenes tenemos que volcar los conocimientos que adquirimos en las clases. Hay varias materias en las que los profesores en vez de enseñarnos hablan de política, así que tomé la decisión de dejar de cursarlas hasta que cambie el docente", argumentó el estudiante.

No es infrecuente que en los exámenes de las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales de las universidades públicas y privadas de todo el país se incluyan textos o artículos académicos, periodísticos o políticos para que los estudiantes realicen análisis y caracterizaciones, pero en un año electoral la inclusión de un párrafo del libro de la expresidenta despertó suspicacias.

El Secretario Académico de la Universidad de La Matanza, Mg. Gustavo Duek, dijo que hasta el momento no habían recibido ninguna queja formal y sostuvo que en esa casa de estudios se promueve y se respeta la diversidad de opinión. "La Universidad no puede censurar artículos o ejercicios que se suben a una plataforma", argumentó.