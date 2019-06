El logo de Ni una menos que usó Omar Perotti y provocó una lluvia de críticas

El senador usó el logo de "Ni una menos" en color azul

El senador por Santa Fe Omar Perotti realizó un posteo en su cuenta de Twitter que generó polémica cuando hizo mención al cuarto aniversario del movimiento Ni una Menos y utilizó el clásico logo de la campaña pero en color azul.

Inmediatamente llegaron las respuestas desde distintas cuentas que acusaron a Perotti de tomar el diseño original y reemplazarlo con el color azul, ya identificado con los grupos antiabortistas.

El senador fue uno de los que se abstuvo de votar en el Congreso cuando se presentaba el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito, aprobado previamente en Diputados. En la votación en la cámara alta se contabilizaron 38 votos en contra y 31 a favor, por lo que la propuesta quedó sin efecto.

"Señor del mal, que está a favor de la muerte de niñas y mujeres, @omarperotti: aunque el logo esté liberado y la consigna no pueda registrarse, sí puedo apelar a que no use el logotipo de Ni una menos. Pague un diseñadxr en vez de andar robando para torturar mujeres y niñas", le contestaron a Perotti en la red social.