LLA pide la expulsión de Carignano y amenaza con denunciarla penalmente tras desenchufar micrófonos durante la sesión

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados presentó esta tarde un proyecto legislativo para facultar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a efectuar una denuncia penal contra la legisladora de Unión por la Patria Florencia Carignano, quien generó uno de los momentos más controvertidos durante la sesión de ayer, al desconectar unos micrófonos de una consola, a fines de interrumpir el debate por la reforma laboral. Además, la bancada violeta anticipó que pedirá su expulsión del recinto.

En un comunicado difundido esta noche por el bloque libertario, se acusa a Carignano de haber realizado “actos de sabotaje ilegales”, durante la previa al debate por la reforma laboral.

COMUNICADO OFICIAL DEL BLOQUE DIPUTADOS LLA. pic.twitter.com/V2kBGytPEL — Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) February 20, 2026

“Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, precisaron luego sobre la secuencia de ayer.

“Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también el que las hace las paga”, advirtieron desde el bloque que conduce Gabriel Bornoroni.

El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión

Así, el bloque de LLA anunció que presentó un proyecto facultando a la presidencia de la Cámara para efectuar una denuncia penal contra Carignano, “por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”. En esa misma línea, adelantaron que reclamarán la suspensión preventiva de la diputada y “su posterior expulsión del cuerpo”.

Desde la bancada libertaria llamaron a todos los bloques a acompañar la iniciativa oficialista. “La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”, concluyeron.

El pedido de LLA se da tras el triunfo legislativo registrado ayer en Diputados, donde el oficialismo logró aprobar con 135 votos el proyecto de reforma laboral, en el que también obtuvo las mayorías necesarias en las votaciones en particular de los 26 títulos del proyecto.

La polémica de los micrófonos

El debate parlamentario de anoche estuvo marcado por un escenario caldeado entre los bloques y signado por el paro general de la CGT. Bajo ese contexto, es que se sucedieron varios momentos de tensión en el recinto. Uno de ellos, cuando Carignano fue captada en un video mientras desenchufaba cables de una consola de audio ubicada frente al sector donde se desempeña el personal taquigráfico.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la exdirectora de Migraciones acercarse a la mesa técnica instalada en el recinto y manipular conexiones vinculadas al sistema de sonido.

Fuentes de la Cámara consultadas por LA NACION sobre el dispositivo señalaron que se trata de “uno de los nodos de audio” del recinto y que el sistema se encuentra interconectado.

En los videos, hechos por la diputada Lilia Lemoine (LLA), también se escucha a la legisladora libertaria cuestionar el accionar de Carignano. “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”, le dice. Acto seguido, Carignano le respondió con lo que aparenta ser un insulto —según puede inferirse por su gestualidad y modulación—, aunque el contenido de sus palabras no llega a percibirse en el audio del video.