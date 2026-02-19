El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión

En la antesala del tratamiento de la reforma laboral, mientras los bloques delineaban el plan de labor parlamentaria, varios legisladores de Unión por la Patria manifestaron su rechazo a la iniciativa en medio de gritos y aplausos dentro del recinto. Desde la bancada que conduce Germán Martínez cuestionaban al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por no haber accedido a su pedido de avanzar con una votación nominal.

Mientras Menem le concedía la palabra al diputado salteño Carlos Zapata para rendir un homenaje, un grupo de diputados se acercó al estrado presidencial para elevar sus reclamos contra el titular de la Cámara baja. Entre ellos se encontraban Julia Strada, Jorge Araujo Hernández, Agustín Rossi, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Aldo Leiva y Nicolás del Caño, quienes se desplazaron hacia el centro del recinto en señal de protesta.

En ese contexto, la diputada de UxP Florencia Carignano fue captada en un video mientras desenchufaba cables de una consola de audio ubicada frente al sector donde se desempeña el personal taquigráfico.

Carignano desenchufó los micrófonos en la sesión.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a exdirectora de Migraciones acercarse a la mesa técnica instalada en el recinto y manipular conexiones vinculadas al sistema de sonido.

Fuentes de la Cámara consultadas por LA NACION sobre el dispositivo señalaron que se trata de “uno de los nodos de audio” del recinto y que el sistema se encuentra interconectado.

En los videos, hechos por la diputada Lilia Lemoine (LLA), también se escucha a la figura libertaria cuestionar el accionar de Carignano. “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”, le dice. Según las mismas imágenes, Carignano respondió con insultos. “Andate a la con... de tu madre”, vocifera.

El momento en que la diputada Florencia Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión

Más tarde, Lemoine amplió sus críticas a través de la plataforma X, donde calificó el episodio como un “escándalo” y cuestionó el accionar de la legisladora opositora. Sostuvo además que la labor de los taquígrafos resulta central para el registro oficial de las sesiones y para la transparencia de la actividad parlamentaria.

Minutos después, ya iniciado el debate, el presidente de la Cámara baja mantuvo un cruce con la diputada Victoria Tolosa Paz. La exministra de Desarrollo Social se quejó de fallas en su micrófono mientras hacía uso de la palabra, lo que llevó a Menem a recriminarle: “Hubo gente de su bloque toqueteando los cables”. En los primeros momentos de la sesión se registraron otros inconvenientes de audio similares en el recinto.