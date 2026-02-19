Convocan a una audiencia para definir el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal fijó una audiencia para el 5 de marzo para definir los planteos sobre el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner como parte de su condena a seis años de prisión en la causa de Vialidad.

El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que debía disponerse de una vez el remate de los bienes y que, si hubiera algún reclamo, los afectados pueden plantear luego que se los devuelvan mediante un juicio civil.

“Todas las personas físicas o ideales que tengan alguna reivindicación, se trate de parte en este proceso o terceros que aleguen buena fe, no se encuentran legitimados aquí, en este proceso penal, para accionar, sino que deben ocurrir a un proceso civil o administrativo, según sea el caso, para llevar adelante sus peticiones”, dijo el fiscal y los mandó a hacer un juicio en todo caso.

El fiscal Luciani solicita decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Baez. El Complejo Madero Center, en Puerto Madero CHIAPPE, Ignacio

Sobre estos asuntos versará la audiencia del 5 de marzo convocada por los jueces de la Sala IV de la Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Ese día se dará tratamiento a los recursos de casación que plantearon las defensas en el incidente de ejecución del decomiso dictado en la causa conocida como Vialidad.

Causa Vialidad Audiencia en la Cámara de Casación Penal Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. El fiscal Mario Villar y los abogados de Cristina Kirchner Carlos Beraldi y Ari Llernovoy Nicolás Suárez

La audiencia será oral y pública, y estará presidida por el juez Hornos. Se abrirá el trámite para la revisión de los cuestionamientos a la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 del 18 de noviembre de 2025, mediante la cual se dispuso el decomiso y remate de diversos bienes hasta cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139,86.

El tribunal oral ordenó la tasación y eventual ejecución de los bienes registrables pertenecientes a los condenados, al considerar que constituyen producto o provecho del delito por el cual fueron condenados.

Asimismo, estableció que, de no resultar suficiente la afectación inicial de determinados activos, podrían rematarse otros bienes pertenecientes a los condenados para cubrir el monto del decomiso.

Contra esa decisión interpusieron recursos de Casación las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner.

Con la fijación de esta audiencia, la Sala IV dará inicio al tratamiento de los planteos vinculados a la ejecución patrimonial de la condena dictada en la causa Vialidad.

En este caso, la sentencia contra Cristina Kirchner fue confirmada en julio del año pasado por la Corte Suprema de Justicia.

En lo que va desde ese momento, Cristina Kirchner fue detenida, alojada en arresto domiciliario en su casa de San José 1111, se le colocó una tobillera electrónica para controlar sus movimientos y evitar que se vaya de su departamento.

Sin embargo, nunca se pudo avanzar con la otra parte de la ejecución de la condena, que es el decomiso de sus bienes.

Las defensas plantearon diversos recursos que llegaron a la Cámara de Casación para discutir los límites del decomiso en materia de corrupción en la administración pública.

El fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola siguieron insistiendo para ejecutar los bienes. En agosto pasado pidieron que esa medida se ejecute de manera inmediata.

La semana pasada plantearon el decomiso de bienes de la expresidenta y de Lázaro Báez, que abarca 141 inmuebles, incluido el departamento donde Cristina Kirchner cumple su condena, 46 autos, US$5.656.134 y $53.280,24.

Los fiscales relataron que habían identificado nuevos bienes vinculados a las personas condenadas en el caso Vialidad para que se ordenara su decomiso.

Pidieron el decomiso de 141 inmuebles (13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez), 46 automotores, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y $53.280,24. Luciani solicitó además el decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Casas de Pinamar, ubicadas en Hélades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424.

El juez Luciani solicita decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Baez. Casas de Pinamar. Ubicadas en Heñades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424

Los fiscales sostuvieron que su solicitud responde a que las personas condenadas "todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo".

“Y no solo eso –afirmaron–; también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

Según los fiscales, “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Las defensas, y en particular la de Cristina Kirchner, se opusieron a que se realicen las subastas. Argumentaron que los bienes indicados por los fiscales no fueron incorporados al patrimonio en la época de los hechos.

También Florencia y Máximo Kirchner se opusieron a que sus bienes sean subastados, como pretende la fiscalía, porque señalaron que son ajenos a la causa de Vialidad y que ellos no fueron condenados.

La fiscalía quiere rematar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner porque al momento de los hechos integraban el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner y luego fueron cedidos a sus hijos.

Las objeciones de las defensas fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal N°2, pero Cristina Kirchner apeló y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación. Allí, el 5 de marzo, se tomará una decisión final.