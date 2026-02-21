Cavallo dijo que el Gobierno debe “declarar la convertibilidad del peso” y explicó cómo bajar las tasas de interés

El exministro de Economía Domingo Cavallo analizó el plan económico del Gobierno y aseguró que, si bien “ha tenido logros”, existen falencias en aspectos vinculados a los créditos. Advirtió que el Poder Ejecutivo debe transformar el peso en una moneda convertible, remover controles de cambio cuanto antes y explicó la necesidad de reducir las tasas de interés: “Hay que eliminar la represión financiera”.

“Cuanto antes declaren la convertibilidad del peso mejor. Es decir, que remuevan todos los controles de cambios y dejen funcionar libremente el mercado cambiario, sin que tenga que intervenir el Banco Central en la compra y venta de todo tipo de divisas, sino que solo tome acción cuando quiera acumular reservas. Después, si quiere influir sobre el tipo de cambio, tienen que tener las reservas suficientes”, expresó Cavallo en diálogo con TN.

Según señaló, el esquema de bandas mediante el cual el dólar flota no es erróneo, pero posee muchas restricciones y controles de cambio, sobre todo para las acciones de naturaleza, que hacen que las tasas de interés se mantengan “inestables y preponderantemente altas”.

En este sentido, también destacó la importancia de eliminar Ingresos Brutos porque “encarece al crédito”. “Una economía sin crédito a tasas razonables no puede funcionar bien”, agregó.

Domingo Cavallo llamó a eliminar restricciones respecto al crédito Captura

Cavallo sostuvo que, en sus dos años de gestión, el Gobierno tuvo logros que se deben reconocer, aunque declaró: "Falta una secuencia adecuada de las reformas. Ha logrado bajar la inflación de niveles de hiperinflación a tasas moderadas, lo que es medianamente sencillo. Lo difícil es pasar a una estabilidad completa y sostenible“.

En ese momento, el exministro de Economía durante el menemismo se refirió al cruce que tiempo atrás tuvo con el presidente Javier Milei, cuando opinó sobre el valor del tipo de cambio y el mandatario le respondió. “Se enojó conmigo porque yo había dicho que, en mi opinión, el dólar estaba atrasado y lo usaban para acelerar la baja de la inflación, pero eso iba a traer consecuencias más adelante. No sé por qué se enojó, el argumento que yo hacía era a favor de que tuvieran éxito con el plan de estabilización”, dijo.

Acto seguido, Cavallo analizó la administración de Milei en materia económica y recalcó sobre el valor actual del dólar que no es un tipo de cambio de equilibrio de un mercado que funcione con total libertad y sin represión financiera. “Sostengo que hay que transformar al peso en una moneda convertible y que todos puedan pasarse entre ambas divisas, pero que den lugar a crédito, para que los bancos puedan prestar. Hay que tratar de que presten a mediano y largo plazo”.

A modo de cierre, afirmó que, para 2027 -año en que se realizarán las elecciones presidenciales-, la tasa de inflación mensual podría ser “bastante baja, así como lo fue en 1993 después de la convertibilidad” e insistió: “Se puede llegar a eso pero, primero, hay que eliminar los desajustes de precios relativos y dejar que la moneda sea convertible”.