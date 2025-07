El mensaje de Montenegro tras confirmar que encabezará la lista por la quinta sección electoral

Al filo de la inscripción de listas bonaerenses, el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, difundió un mensaje por redes sociales en el que ratificó que encabezará la nómina por la quinta sección electoral rumbo a los comicios del 7 de septiembre.

“La importancia de Mar del Plata y de todo lo que representa nuestro interior la vi reflejada con la propuesta que me han hecho de encabezar como senador la quinta sección electoral. Con humildad y dejando todo tipo de comodidad, acepto. Daré todo con tal de cambiar esta Provincia y sacarla de las garras kirchneristas”, expresó el intendente amarillo, y uno de los artífices de Pro, a cargo de la alianza con LLA, junto a Cristian Ritondo y Diego Santilli.

Dado que el peronismo kirchnerista liderado por Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa está unido y con más ganas que nunca de quedarse atrincherado en la Provincia de Buenos Aires hemos logrado una alianza conjunta con La Libertad Avanza y el PRO.

La gente nos pidió la… — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) July 19, 2025

“Esto no es una pantalla. Estoy criando tres hijos chicos en mi ciudad. Por eso, podría jugarme a la cómoda y ser testimonial, sin mover un dedo y quedarme tranquilo en la banca de intendente hasta el 2027. Esa sería la estrategia de la casta peruka retorcida. Yo no soy eso”, apuntó Montenegro, en alusión a la estrategia que podrían adoptar algunos intendentes del PJ, al postularse como cabeza de lista para la legislatura o los Consejos Deliberantes, en pos de traccionar votos para luego no asumir.

En el comunicado, Montenegro se jactó de ser uno de los promotores del acuerdo entre LlA y Pro y agradeció “el enorme trabajo” de Cristian Ritondo y Diego Santilli, así como también el de otros dirigentes del Pro y de “todos los integrantes y referentes de La Libertad Avanza”.

“La gente nos pidió la unidad antikirchnerista y estamos a la altura de las circunstancias. Tenemos el objetivo claro y común, arrasar en las urnas y dejarlos hechos migajas”, arremetió el jefe comunal.

“Gobierno Mar del Plata hace casi seis años con los mismos ideales -trabajo genuino, libertad a los privados, orden de las cuentas públicas, respeto a las Fuerzas, orden del espacio público, anti mafia, anti usurpaciones- sufriendo una discriminación atroz por parte del Gobierno de Axel Kicillof y aguantando todos los embates. Hay que ponerles un freno y lograr cambiar la Provincia de Buenos Aires”, agregó.

Y al respecto concluyó: “Estuve y estoy donde me lo demandan las circunstancias, donde más me necesiten y donde más pueda empujar con tal de que todos los que bancan delincuentes sean, por fin, destruidos”.

En simultáneo, la mesa armadora de Pro y La Libertad Avanza, comandada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, compartió esta noche una foto en la que se mostraba a los principales articuladores del acuerdo entre amarillos y violetas. La imagen fue tomada en una de las oficinas de Pareja en La Plata, que ofició desde temprano como búnker para terminar de definir los nombres propios que competirán en las 8 secciones electorales.

Allí, llegaron también Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha de Karina Milei, Ritondo y Santilli. Fue desde aquella oficina que enviaron un mensaje unificado en clave electoral contra el kirchnerismo.

“Kicillof lleva seis años como gobernador. Y el último año y medio lo dedicó solamente a su interna por cargos con La Campora, a poner palos en la rueda y a bloquear cualquier cambio. No tiene una sola cosa concreta para mostrar. Nadie puede nombrar un logro real, algo que haya mejorado la vida de los bonaerenses. Los problemas principales empeoraron”, apuntaron contra la gestión del jefe bonaerense quien, pese a las tensiones internas, integra una alianza con otros sectores del peronismo como La Cámpora y el Frente Renovador.

“En su Legislatura, lo único que lograron fue aprobar la reelección indefinida de intendentes y crear una empresa estatal de medicamentos. Nada por la seguridad, la educación o el laburo”, se remarcó en el comunicado.

“No hay orden, no hay rumbo. Nos unimos para cambiar eso. Nos unimos para construir una nueva mayoría. Con orden y con Libertad”, resaltaron libertarios y macristas tras confirmar la inscripción de las nóminas.

Una de las sorpresas de la jornada, fue la candidatura del excomisario Maximiliano Bondarenko como primer candidato a diputado bonaerense en la tercera sección electoral, reducto histórico peronista.

En los últimos días, habían resonado nombres como el de Miriam Niveyro, parlamentaria del Mercosur, que responde a Pareja y es coordinadora de LLA en Almirante Brown. También se había mencionado al tiktoker libertario Iñaki Gutiérrez. Incluso, otro de los nombres en danza era el del Secretario de Culto, Nahuel Sotelo. Sin embargo, la balanza se inclinó por Bodarenko, también referente territorial de Pareja y concejal en Florencio Varela.