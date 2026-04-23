IDEA renovó sus autoridades para el período 2026-2027

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) renovó sus autoridades. La entidad, que nuclea a cerca de 600 empresas, definió su conducción para el período 2026/2027.

El Directorio quedó conformado por 35 miembros, entre dueños de compañías, CEO y altos ejecutivos, tras la incorporación de nuevos directores provenientes de algunas de las principales empresas del país. La designación fue formalizada durante la Asamblea Anual realizada hoy, jueves 23 de abril.

Santiago Mignone, socio de PwC Argentina, continuará al frente de la entidad como presidente. Estará acompañado por un Comité Ejecutivo integrado por Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina, como vicepresidenta primera; Roberto Murchison, presidente de Grupo Murchison, como vicepresidente segundo; Gastón Remy, cofundador y CEO de NuQlea, como secretario; y Anna Cohen, presidente y managing partner del Grupo Cohen, como tesorera.

En tanto, el Directorio quedó conformado por líderes empresarios de diversos sectores. A los miembros que ya formaban parte de la institución, se sumaron Federico Amos (Acindar); Verónica Andreani (Andreani); Diego Bleger (KPMG); Juan Martín de la Serna (Mercado Libre); Juan Farinati (Bayer Argentina); Javier Martínez Álvarez (Techint); Roberto Nobile (Telecom) y Francisco Seghezzo (LA NACION).

“Como lo venimos haciendo en los últimos años, IDEA continuará impulsando espacios de diálogo y propuestas para fortalecer al sector privado y contribuir al desarrollo sostenible de la Argentina. En ese camino, avanzamos con una agenda enfocada en el largo plazo, con foco en mejorar la competitividad, profundizar la inserción de la Argentina en el mundo y promover mayor productividad en las empresas”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA.

Directorio de IDEA

1. Acevedo, Iván (Grupo Clarín)

2. Amos, Federico (Acindar)

3. Andreani, Verónica (Andreani)

4. Bellido, Agustín (IBM Argentina)

5. Bleger, Diego (KPMG)

6. Bomchil, María Cristina (Valuar)

7. Braun, Nicolás (La Anónima)

8. Butti, Alejandro (Santander Argentina)

9. Cheja, Verónica (Urban Grupo de Comunicación)

10. Cohen, Anna (Grupo Cohen)

11. De la Serna, Juan Martín (Mercado Libre)

12. Farinati, Juan (Bayer de Argentina)

13. Galdeano, Martín (Ford Argentina)

14. Gorodisch, Alejandro (Farmacity)

15. Guastini, Luis (ManpowerGroup Argentina)

16. Kon, Fabián (Grupo Galicia)

17. Lopardo, Eduardo (Droguería del Sud)

18. Martinez Alvarez, Javier (Techint)

19. Mignone, Santiago (PwC)

20. Murchison, Roberto (Grupo Murchison)

21. Nicholson, Santiago (Nicholson & Cano Abogados)

22. Nobile, Roberto (Telecom)

23. Ortega, Francisco (McKinsey & Company)

24. Paci, Fernando (EY)

25. Remy, Gastón (NuQlea)

26. Renaudo, Gabriela (VISA Argentina)

27. Rodríguez, Claudio M. (Sinteplast S.A.)

28. Rosental, Lisandro (Rosental Inversiones)

29. Salinas, Gustavo (Toyota Argentina)

30. Sánchez, Hernán (Celsur)

31. Seghezzo, Francisco (LA NACION)

32. Tenazinha, Silvia (Salesforce)

33. Tibessio, María Eugenia (DuPont)

34. Vago, Sofía (Accenture)

35. Weigert, Wanda (Globant)