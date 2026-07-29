El mensaje del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, tras la muerte de los siete tripulantes del helicóptero

Tras la caída de un helicóptero en San Juan, el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, fue el encargado de confirmar la muerte de los integrantes de la aeronave a través de su cuenta de X.

El mandatario se expresó tras el accidente en el Parque Provincial Ischigualasto y transmitió sus condolencias para las familias de las víctimas. También, afirmó que puso a disposición los recursos provinciales para brindar “toda la asistencia necesaria”.

Posteo de Marcelo Orrego sobre el accidente en San Juan

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, indicó el mandatario provincial.

“El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, agregó.

A su vez, Orrego señaló que recibió la noticia con un “profundo dolor” y confirmó que murieron cuatro altos mandos de las fuerzas locales: Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

Marcelo Videla, Carlos Heredia y Rubén Castro, tres de los cuatro altos mandos que viajaban en el helicóptero

“Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, dijo.

Además, envió fuerzas a la familia del piloto, Matías Valenzuela, y de los dos brigadistas a bordo, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes también perdieron la vida.

El siniestro ocurrió cerca de las 10:30, cuando el helicóptero emitió una alerta que fue recibida por el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La aeronave se hallaba realizando una capacitación para el combate de incendios y tenía como destino final La Rioja. Finalmente, fue encontrada pasadas las 13, sin sobrevivientes.

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