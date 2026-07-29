El mensaje del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, tras la muerte de los siete tripulantes del helicóptero
El mandatario provincial confirmó los decesos y expresó sus condolencias para las familias de las víctimas
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Tras la caída de un helicóptero en San Juan, el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, fue el encargado de confirmar la muerte de los integrantes de la aeronave a través de su cuenta de X.
El mandatario se expresó tras el accidente en el Parque Provincial Ischigualasto y transmitió sus condolencias para las familias de las víctimas. También, afirmó que puso a disposición los recursos provinciales para brindar “toda la asistencia necesaria”.
“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”, indicó el mandatario provincial.
“El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, agregó.
A su vez, Orrego señaló que recibió la noticia con un “profundo dolor” y confirmó que murieron cuatro altos mandos de las fuerzas locales: Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.
“Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, dijo.
Además, envió fuerzas a la familia del piloto, Matías Valenzuela, y de los dos brigadistas a bordo, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes también perdieron la vida.
El siniestro ocurrió cerca de las 10:30, cuando el helicóptero emitió una alerta que fue recibida por el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La aeronave se hallaba realizando una capacitación para el combate de incendios y tenía como destino final La Rioja. Finalmente, fue encontrada pasadas las 13, sin sobrevivientes.
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