El mensaje indirecto de Bullrich a Villarruel tras el revés en el Senado: “Debería dar un paso al costado”

Luego de que se postergara la sesión en el Senado que debía tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y de que trascendiera un fuerte cruce de mensajes en WhatsApp, Patricia Bullrich le apuntó a Victoria Villarruel sin nombrarla con un contundente mensaje vía X.

“Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”, manifestó la presidenta de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

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