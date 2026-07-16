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El mensaje indirecto de Bullrich a Villarruel tras el revés en el Senado: “Debería dar un paso al costado”
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta rompió el silencio tras la postergación la sesión que debía tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
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LA NACION
Luego de que se postergara la sesión en el Senado que debía tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y de que trascendiera un fuerte cruce de mensajes en WhatsApp, Patricia Bullrich le apuntó a Victoria Villarruel sin nombrarla con un contundente mensaje vía X.
“Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”, manifestó la presidenta de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.
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