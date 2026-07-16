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Victoria Villarruel apuntó contra Patricia Bullrich por la filtración de sus chats privados: “Son métodos usuales de la casta”

Tras el triunfo de la selección en el Mundial, la vicepresidente y la jefa del bloque de LLA se cruzaron por la sesión en el Senado

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La vicepresidente acusó a Bullrich de haber filtrado una discusión privada por la sesión de tierras
La vicepresidente acusó a Bullrich de haber filtrado una discusión privada por la sesión de tierrasSoledad Aznarez

La vicepresidente Victoria Villarruel apuntó hoy contra Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, después de que se filtraron la serie de mensajes que intercambiaron en privado por la sesión que se realizó hoy en la Cámara alta y en la que el Gobierno de Javier Milei sufrió un traspié, ya que debió postergar el debate sobre la polémica ley de tierras.

El diálogo se dio ayer, después de que la selección derrotara a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo. La vicepresidente quería postergar el debate por el clima festivo que se vivía en el país por el triunfo de la Argentina en el Mundial y la senadora la cruzó.

“Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”, lanzó Villarruel, quien propuso que los senadores se quedaran en sus provincias para celebrar el resultado en el torno de fútbol y “no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

Hoy, la titular del Senado, distanciada hace tiempo con el presidente Javier Milei, acusó a Bullrich de haber difundido los mensajes privados. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas”, remarcó en la red social “X”.

Y agregó: “Esos son métodos usuales de la casta”.

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