El milagro de Milei ante la prueba de la realidad

Javier Milei se jacta de su temeridad. Suele decir que acelera en las curvas, que no le tiene miedo a nada y que daría la vida antes de tomar tal o cual medida que considera inoportuna. Es un rasgo que adorna su personalidad excéntrica y su pulsión por el vértigo, pero que contrasta con el producto que vende. La clave del milagro libertario ha sido hasta acá el orden: en los precios y en la calle.

Detrás de los discursos triunfalistas y no pocos arrestos de fanfarronería, el Gobierno atraviesa sus horas de mayor inquietud en mucho tiempo. Tiene por delante la prueba decisiva de que la receta que le dio a Milei sus picos de popularidad realmente funciona y puede aportar soluciones a los argentinos que demandan un país previsible y tranquilo.

La inminencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó de señalar el elefante en la habitación. El ministro de Economía, Luis Caputo, blanqueó que el préstamo vendrá acompañado de un nuevo régimen cambiario y desde entonces la palabra “devaluación” domina la conversación política y empresarial, pese al fastidio oficialista.

Luis Caputo, Javier y Karina Milei festejaron la aprobación del acuerdo con el FMI

En un mar de incertidumbre y secretismo, se aceleró la salida de reservas y las dudas sobre la solidez de lo que Milei llamó “el plan de estabilización más exitoso de la historia de la humanidad”.

El gobierno libertario aplicó un ajuste severísimo de las cuentas públicas, embanderado en una retórica antiestado que caló hondo en una porción del electorado. Pero el blindaje popular de sus medidas tiene una raíz peronista: apreciación cambiaria y salarios revalorizados en dólares. ¿Puede durar para siempre? ¿Por qué esta vez sí, cuando tantas otras fracasó a medida que se acumulaban los desequilibrios?

Hasta los primeros días del año la confianza desbordaba en la Casa Rosada. Veían una receta sólida, basada en un programa fiscal y monetario férreo que permitiría desmontar el dilema cambiario, cepo incluido, con tranquilidad. Acaso después de las elecciones de medio término. Sin apuro para correr al FMI.

La asunción del “amigo” Donald Trump cambió los vientos. La agitación en los mercados internacionales a partir de la guerra comercial declarada desde Washington desnuda la fragilidad de la situación argentina –un país sin reservas ni confianza desde hace ya demasiado tiempo– y transformó la calma en urgencia.

Aquel sacudón externo coincidió con una sucesión de desgracias caseras, muchas autoinflingidas, desde las protestas por el discurso de Davos contra la diversidad sexual al caso $LIBRA y el enchastre institucional del decreto para nombrar jueces en la Corte. En las últimas siete semanas a Milei se le abrieron frentes de tormenta en la calle, en los mercados, en el Congreso, en los tribunales.

Los encuestadores sostienen que mantiene sus números de apoyo social, con leves bajas, pero también detectan un aumento sensible del pesimismo respecto de lo que vendrá. Es una alarma para un gobierno que construyó poder a partir de las expectativas de futuro y en contraste con sus opositores, afectados casi todos por el síndrome de la decadencia reciente.

Karina Milei y Gerardo Werthein, en el acto por los 33 años del Atentado a la Embajada de Israel; un vínculo en tensión Soledad Aznarez

El momento vital de desarmar la trampa cambiaria encuentra a Milei con el ánimo crispado y la tropa desaliñada. Sus camaradas del “triángulo de hierro”, Karina Milei y Santiago Caputo, no han hecho siquiera esfuerzos por desmentir las tensiones entre ellos que relatan sin especial cautela sus principales allegados.

El humor mejoró a partir del miércoles, acaso por contraste con el nivel de tensión al que había sometido el Gobierno al sistema político con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que avala la firma de un acuerdo todavía inexistente con el FMI.

“La casta”, al rescate

El sistema político –“la casta”, en la jerga libertaria– rescató a Milei muy a pesar de las torpezas de los suyos en la Cámara de Diputados.

La prisa de Milei y el ministro Caputo por anunciar un acuerdo en ciernes inyectó una incertidumbre desconcertante en los mercados. Y la presión a los diputados con el decreto añadió un factor de estrés adicional. Sometieron a la oposición a la clásica disyuntiva de “o nos votan esto o se cae todo”.

Se tiraron a la pileta sin mirar cuánta agua había. El martes en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo casi fracasa el plan por las peleas internas de los libertarios. El purgado senador Francisco Paoltroni –aliado de Victoria Villarruel– terminó por salvar la situación, después de forzar que otro expulsado del cielo mileísta, Oscar Zago, se convirtiera en presidente de ese cuerpo. Solo así salió el dictamen necesario para que hubiera sesión.

La diputada Marcela Pagano le habla con un megáfono a Martín Menem Fabián Marelli

El miércoles la Cámara de Diputados dio rienda suelta a la exaltación de la vulgaridad. Insultos, abrazos fingidos, denuncias entre oficialistas con un megáfono, supuestos audios comprometedores. Un circo en el que casi se atasca el acuerdo que tejió la Casa Rosada con los gobernadores. Con votos o ausencias, aportaron todos, salvo los kirchneristas sobrevivientes Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán y Gustavo Melella.

El diputado libertario Lisandro Almirón le pidió disculpas y abrazó a Oscar Zago, con quien se trenzó a golpes en el recinto una semana antes Fabián Marelli

Este gobierno comprende la clave del sistema: un régimen fiscal híper centralista en el que se distribuyen de manera arbitraria premios y castigos. La discusión política queda muy a menudo reducida al trueque de recursos públicos por votos en el Congreso.

Milei no tiene un solo gobernador, pero construyó una red hasta ahora siempre dispuesta a rescatarlo a cambio de un fee. Son lealtades frágiles que no suelen soportar un par de encuestas torcidas o una elección fallida.

El toma y daca quedó en evidencia al día siguiente de la votación, cuando la Casa Rosada le transfirió el control total de una mina de rodocrosita al gobierno de Catamarca. El gobernador peronista Raúl Jalil había colaborado con la ausencia de sus cuatro diputados (incluida su esposa), integrantes todos del bloque de Unión por la Patria. No fue el único: hubo giros extraordinarios para el Chaco, cuyo gobernador, el radical Leandro Zdero, torció incluso voluntades dentro del bloque díscolo que conduce Facundo Manes. Y espera su turno el (¿ex?) kirchnerista Gerardo Zamora, que también retiró posibles votos negativos al DNU.

La aprobación contó con 129 votos, justo la mitad más uno del cuerpo. Fue decisivo el apoyo de la Coalición Cívica, que puso por delante de su habitual defensa de la institucionalidad el abismo económico contrafáctico que sobrevendría a un fracaso legislativo.

Milei saltó la valla que él mismo puso. Eludió la ley Guzmán, que estableció la obligación de que los acuerdos con el FMI los apruebe el Congreso. Mostró que, aun en una mala racha, puede juguetear con su desgajada oposición, dispuesta a firmarle un cheque en blanco sin rechistar. Pero reveló también que el apoyo político al nuevo programa de deuda es como mínimo endeble.

El recurso del DNU deja pintado al Senado, donde la magia de los negociadores mileístas surte menos efecto. El kirchnerismo es víctima de su propia artimaña: la ley de 2006 que reglamentó esos instrumentos los considera vigentes salvo que las dos cámaras del Congreso lo rechacen. Raro que Milei no haya tuiteado un “¡che, Cristina, ¡gracias!”.

El alivio por la marcha

“Levantamos un set point”, sintetizaba un funcionario nacional. Tuvo la prudencia de no usar la palabra match, como otros oficialistas más propensos a la exageración.

Otro partido en paralelo se jugó en la plaza del Congreso con la marcha de los jubilados, que seguía a la que terminó con destrozos, salvajismo, represión y sangre la semana anterior.

El control policial y el vallado en la marcha de los jubilados en el Congreso Soledad Aznarez

El diseño del operativo policial contó con la participación de nuevos actores, en especial Santiago Caputo y el número dos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Diego Kravetz. A la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de que Milei la ensalzó en público, se le pidió prudencia. Se llamó a silencio desde el miércoles en adelante.

Su doctrina de “bancar” a las fuerzas de seguridad –a la que se sumó Milei– incluyó la negación de revisar abusos o negligencias. El caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad por un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera horizontal, alarmó a algunos miembros del gabinete: ¿cuál es la distancia entre el apoyo social y el repudio a la represión en caso de una tragedia en la calle?

La dispersión de la protesta del miércoles sin violencia ni masividad provocó sosiego en el Gobierno. No se confían: el ruido de las últimas semanas despertó a la CGT, que anuncia paros mientras negocia con una inusual racionalidad. Para muestra, basta ver la paritaria trimestral que firmó Hugo Moyano para los camioneros, por debajo de la inflación prevista.

A Milei lo entusiasma que la cara de la oposición sea la de “los Gordos” del sindicalismo peronista. Pero al ala política del Gobierno le genera inquietud la agitación callejera en momentos de turbulencia financiera e inminencia electoral.

Héctor Daer, en la CGT Hernán Zenteno

El dilema del Pro

En esta semana crítica el Presidente y su hermana movieron una ficha pesada en el camino hacia las urnas, cuando recibieron a Diego Santilli y Cristian Ritondo para negociar un acuerdo bonaerense.

La reunión de los hermanos Milei con Santilli y Ritondo X

Ocurrió mientras se cerraba la ventana para pactar una alianza en la ciudad de Buenos Aires, donde Mauricio y Jorge Macri se juegan la patriada de enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en los comicios locales con el objetivo de demostrar “la utilidad del Pro”.

Milei había dicho hace tres meses que habría alianza en todo el país o en ningún lado. Ahora parece recular. ¿O no? “Tal vez le esté mostrando a Mauricio que tiene la capacidad de llevarse a sus candidatos más taquilleros sin necesidad de negociar con él”, explica una fuente que integra el comando electoral libertario.

Macri se quejó de que el diálogo formal no arranque. Milei sigue plantado en su idea inicial de no ir a una alianza sino a una fusión. El modelo Bullrich: él los deja bañarse en el Jordán, purificarse y abandonar para siempre “la casta”. El poder no se comparte.

Mauricio Macri pide negociar; tiene un test decisivo en las elecciones para la Legislatura del 18 de mayo Ricardo Pristupluk

Hasta las elecciones porteñas del 18 de mayo el trato LLA-Pro quedará en stand-by. A los Macri les toca mostrarles a los Milei que puede ser peligroso competir separados, con el kirchnerismo al acecho. El desafío de Horacio Rodríguez Larreta les complica la misión.

Milei tampoco puede relajarse. Esas elecciones ocurrirán en los días posteriores al probable acuerdo con el FMI y en los que se pondrá a prueba el futuro esquema cambiario (con o sin cepo).

La bendición que lo asiste es que la principal referencia opositora sigue siendo Cristina Kirchner, afectada por sus altos índices de imagen negativa y los desgarros de su fuerza política. Con eso y todo, se mantiene competitiva en su bastión bonaerense.

Lijo, ¿sí o no?

El duelo “Che, Milei / Che, Cristina” esconde conexiones subterráneas que se han reactivado para destrabar la conformación de un nuevo Poder Judicial. El Gobierno cree que la expresidenta estará más permeable a discutir la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema ahora que la Casación le cortó la vía del recurso extraordinario para que le máximo tribunal revise la condena en el caso Vialidad.

Cristina Kirchner

Está a tiro de que los jueces actuales le rechacen en una carilla una presentación en queja. De ocurrir, iría a prisión (domiciliaria, seguramente) y vería clausurada su carrera electoral. ¿Está en condiciones el Gobierno de garantizarle a Cristina que podría zafar si se conforma una nueva Corte, que incluya a Lijo, a García-Mansilla y a otros miembros en una eventual ampliación?

Difícil. Hay claros indicios de que todo el proceso de designación de los nuevos jueces de la Corte se condujo con improvisación y está sujeto a las reglas del azar. Los senadores kirchneristas insisten que van a rechazar a los dos jueces nombrados por decreto. Villarruel puso dos semanas de por medio antes de la sesión. Hay tiempo para estirar la cuerda.

A Milei no le hace ruido dejar en segundo plano la tan mentada “batalla contra el populismo” y la “defensa de la república”. Son cosas de “ñoños”, como suele decir cuando queda solo ante la contradicción entre dichos y hechos.

Es el diagnóstico propio de un pragmático. La sociedad argentina ha demostrado en incontables oportunidades que es más sensible a los resultados económicos que a la salud de las instituciones democráticas.

A ese público debe demostrar Milei que su milagro es sostenible. Son días en que la pericia y la templanza se imponen a la fe, el folclore y la mística etérea de las Fuerzas del Cielo.

Martín Rodríguez Yebra Por