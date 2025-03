Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

03.40 | Legislativas 2025 | Jorge Macri le puso nombre a la alianza oficialista en la Ciudad y sumó a un exlibertario

Por Paula Rossi

Jorge Macri Nicolás Suárez

Con todo puesto para una elección difícil que tendrá en la Capital, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cerró su alianza este miércoles para las legislativas de 2025 con seis partidos que lo acompañarán para refrendar su gestión en terreno propio.

La novedad es que incluyó a la fuerza de un exaliado libertario, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que comanda a nivel nacional el diputado Oscar Zago , exjefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja del Congreso, que ahora tiene su propia bancada y en sus inicios ya abrevó en Pro.

03.00 | Marcela Pagano acusó a Martín Menem de avasallar las instituciones tras el cruce en plena sesión

Marcela Pagano, diputada nacional, sostuvo que no está dispuesta a “ser cómplice de que se avasallen las instituciones”. La funcionaria se refirió a la discusión que protagonizó durante la sesión de ayer con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y denunció que recibió presiones para desconocer un acta firmada por 17 legisladores.

La legisladora planteó que Menem intenta condicionar el trabajo de la comisión que ella preside y detalló que desde hace un año le pide a Menem que acepte su renuncia, solicitud que hasta el momento no fue aceptada. “Martín Menem no quiere que yo presida la Comisión de Juicio Político por algo pura y exclusivamente personal de él. Tampoco me aceptó la renuncia, que hace un año que se la vengo pidiendo”, sostuvo Pagano. Durante la entrevista, la diputada relató que Menem le exigió desconocer un acta firmada, como explicó en la sesión, por Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó. “No lo voy a hacer, eso va en contra de las normas. ¿No nos votaron para no hacer ese tipo de cosas?”, expresó en diálogo con TN.

02.15 | Patricia Bullrich calificó el operativo de seguridad de la marcha de jubilados como exitoso y dijo que el Gobierno “tiene el control de la calle”

En el marco de una nueva marcha de jubilados, a una semana de la manifestación en la que se produjeron incidentes, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, celebró el operativo a cargo de su cartera y dijo que el Gobierno demostró que “tiene el control de la calle”.

“Fue un operativo totalmente exitoso. Con esto se demuestra que cuando las fuerzas federales no son agredidas, actúan con paz y tranquilidad resguardando el orden“, declaró Bullrich en LN+ y sumó: ”Fue un gran día para el Gobierno. Demostramos que tenemos posibilidad de sacar cosas importantes en el Congreso y el control de la calle. Cuando quieren destruir nuestro programa, lo defendemos. Es un saldo totalmente positivo".

01.30 | Joaquín Morales Solá: “Detrás de un reclamo auténtico están los políticos”

Por Joaquín Morales Solá

Joaquín Morales Solá: “Detrás de un reclamo auténtico están los políticos”

Este miércoles por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó la autorización al Gobierno para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del cual mucho no se sabe. Si es que ya existe el acuerdo ni qué es lo que contiene.

Esto significa que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno ha sido aprobado por el Congreso, porque hay una ley que dice que, para que el Palacio Legislativo rechace un DNU, tiene que haber rechazo de ambas Cámaras, tanto de Diputados como de Senadores.

00.45 | Las torpezas de las fuerzas del cielo

Por Carlos Pagni

Javier Milei no llegó al poder a pesar de ser una figura ajena a la política, sino por ser una figura ajena a la política. La distancia con la cultura y los procedimientos de la dirigencia convencional, en vez de ser vista como un déficit, fue valorada como una virtud. Eso indicaba, y acaso siga indicando, el tamaño del repudio de la sociedad frente a la élite. Sin embargo, el mérito atribuido a Milei comienza a convertirse en un costo cada día más perjudicial . La falta de pericia para administrar el poder se hace sentir en estos días en las dos operaciones más relevantes que encaró el Presidente desde que llegó a la Casa Rosada. Una pertenece al sagrado reino de la economía. La otra, al de la institucionalidad. La primera es el control de una variable tan sensible como la cotización del dólar. La segunda, el intento de cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Ambas operaciones están bajo amenaza. Pero el riesgo no se debe a que el Gobierno no puede alcanzar lo que se propone, sino a que no sabe cómo hacerlo. O, para plantearlo con mayor precisión, a que toma caminos que lo extravían de objetivos que tiene al alcance de la mano. El problema de las Fuerzas del Cielo no es que sean fantasiosas. Son torpes .

LA NACION