El ministro de Economía de Córdoba viajó a China en una misión oficial acompañado por su esposa: la UCR pide investigarlo

CÓRDOBA.- La oposición hizo una presentación formal en la Legislatura para que se investigue la presencia de la esposa del ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, en una misión oficial que hizo el funcionario a China y Singapur.

El pedido de informe lo presentó el radical Miguel Nicolás con el acompañamiento de su bancada. Reclamaron detalles de quiénes viajaron con Acosta y cómo se afrontaron los gastos.

LA NACION consultó al gobierno provincial. Una fuente oficial respondió: “Es una invitación que él [por Acosta] recibió del foro pre Davos. Lo pagan los que lo invitaron a él y a la directora ejecutiva de la Agencia. La provincia no puso un centavo; no es un viaje financiado por el Gobierno. La esposa se pagó sus gastos".

Hace tres días, la periodista Laura González, de Mitre Córdoba y La Voz, alertó sobre el tema. Publicó en su cuenta de X (exTwitter): “Por ejemplo, en este momento, el mismísimo ministro Guillermo Acosta está en China con su esposa en misión con la Agencia de Competitividad”.

Guillermo Acosta, durante un encuentro sobre políticas públicas, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Hernan Zenteno - La Nacion

La publicación coincidió con los últimos momentos de Manuel Adorni en su cargo de jefe de Gabinete. El escándalo que rodea al ahora exfuncionario comenzó en marzo, cuando se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, había viajado con la comitiva presidencial a los Estados Unidos. “Presidencia la invita; por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, explicó por entonces Adorni.

Cómo sigue el trámite

Nicolás dijo a LA NACION que el proyecto que presentó para investigar el viaje de la esposa de Acosta “toma estado parlamentario en la próxima sesión y va a comisión”.

El planteo de la UCR pide que el Poder Ejecutivo cordobés informe los propósitos por los cuales “el señor Ministro realizó el viaje a China en conjunto con la Agencia Competitividad Córdoba; identifique la totalidad de personal del Gobierno Provincial y de la Agencia que realizó dicho viaje; indique la totalidad de días que implicaba el viaje al país asiático; adjunte cronograma de viaje y agenda de reuniones en dicho país y que especifique sobre qué partidas presupuestarias programáticas se afectaron los recursos para los gastos de la misión".

También, que “indique si el viaje fue realizado con familiares del Ministro de Economía e indique por quién fueron cubiertos los gastos del mismo“. Asimismo, ”que adjunte comprobantes de pagos oficiales; explicite las razones por las cuales se incorporó un familiar a la Misión oficial provincial al país de referencia; explicite si alguna otra autoridad provincial viajó también con familiares a la Misión Comercial". En caso afirmativo -añadió-, reclama que se “identifique la persona y por cuenta de quién corrieron los gastos del viaje de referencia que se adjunte comprobantes”.

Los fundamentos del proyecto plantean que el viaje se presentó “con el propósito de establecer vínculos comerciales, debido a la gran potencia económica que representa dicho país en el mundo y las oportunidades de negocios para Córdoba y su sector productivo”.

El pedido de informes sostiene que el gobierno provincial había dicho que la presencia del ministro era importante “debido a sus conocimientos del verdadero estado financiero de la provincia” y añade que el viaje, “si bien es una oportunidad de negocios para la provincia, corre también el serio riesgo de transformarse meramente en un tour de compras por Europa y Asia, si no se definen los objetivos específicos”.

Los legisladores subrayan que “la transparencia ha sido siempre el talón de Aquiles de esta administración que, durante 27 años, nunca permitió (bajo artilugios legislativos) que se pudiera controlar la totalidad de los gastos en los que incurre, sobre todo, cuando se trata de las agencias y otras reparticiones provinciales”.