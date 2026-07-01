Los gobernadores aliados estarían dispuestos a suspender las PASO y negocian con la Casa Rosada

CÓRDOBA.− Trece gobernadores acompañaron ayer a Diego Santilli en su jura como jefe de Gabinete. La foto fue una señal de su buena relación con los mandatarios provinciales y la antesala de uno de los principales temas de agenda del oficialismo en el Congreso: conseguir adhesiones para aprobar la reforma electoral y, sobre todo, la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un escalón clave para Javier y Karina Milei en su plan reeleccionista.

Los gobernadores que orbitan en torno a la Casa Rosada son más proclives a la suspensión de las PASO que a la eliminación, una señal que se tomó como un avance en el oficialismo.

Como siempre, en las negociaciones se colarán los reclamos de más fondos y obras a cambio de apoyo legislativo. En esa línea, los gobernadores aseguran que el nuevo cargo de Santilli no implica cambios, porque era con quien venían conversando esos temas.

Asistieron ayer a la jura de Santilli en la Casa Rosada el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). Ausentes con aviso estuvieron dos aliados de los libertarios, el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero.

Los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Raúl Jalil (Catamarca) ingresan a la Casa Rosada para asistir a la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete Rodrigo Néspolo

De cara a la discusión de la continuidad o no de las PASO, cuando Santilli empezó con las reuniones, planteó que se podían negociar votos para la suspensión. Desde el Senado, Patricia Bullrich reforzó que los números no daban para eliminarlas. Es decir, se buscará avanzar con la suspensión de las primarias del año que viene.

Este miércoles, LA NACION consultó a varios gobernadores que ayer asistieron a la asunción y coincidieron en que “hay que dejar pasar unas semanas” y evitaron una definición. La especulación apunta a cómo evolucionará la imagen del presidente Javier Milei, a quien también le impactó la caída que sufrió Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícitio.

Dos puntos conocidos ayer a última hora también aportan a la cautela con que se expresan los gobernadores. Por un lado, en junio volvió a caer la coparticipación y el primer semestre cerró con una baja real interanual de 2,8%. Así quedan por debajo de igual período de 2023 (-11,6%), 2022 (-13,1%) y 2021 (-6,5%), y solo por encima de 2024, aunque muy levemente (+0,7).

Por el otro lado, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, reformó el esquema de la tarifa social y, desde hoy, serán las provincias o municipios los que deberán aportar una parte de esa compensación, en caso de que suban sus tarifas. La decisión reactualiza la pelea por el transporte que gobernadores e intendentes llevan adelante desde hace más de dos años. Sucede algo similar con los recursos de la educación.

Cuando ingresó al Congreso el proyecto de reforma electoral, dos mandatarios aliados clave del oficialismo, adelantaron su posición. El tucumano Jaldo lo rechazó y sostuvo que “es un traje a medida de La Libertad Avanza”, mientras que el catamarqueño Jalil adelantó que se requería un análisis detallado, aunque después adelantó su apoyo a la propuesta. En Tucumán, La Libertad Avanza amaga con competir con candidato propio, mientras que en Catamarca es más probable que le despeje el camino al actual gobernador.

En cambio, el cordobés Llaryora, que no está entre los más cercanos a la Casa Rosada, no objeta la propuesta de eliminación de las PASO porque en Córdoba el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

El santafesino Pullaro -quien también mantiene un vínculo zigzagueante con el oficialismo nacional— está trabajando en una reforma electoral en su provincia, que no pone en discusión las PASO. En su caso, no avalaría eliminarlas a nivel nacional. Junto a los patagónicos, admitiría la suspensión.

A favor de la reforma tal cual como la propone la Casa Rosada ya se expresaron Frigerio, Váldes y Orrego, tres aliados. El mendocino Cornejo también integra ese grupo.

Una alternativa que empezó a ser parte de algunas de las conversaciones de Santilli con los mandatarios fue la de habilitar las listas colectoras, aunque por ahora es un atajo muy preliminar.