El ministro de Hacienda de Brasil llamó “payaso” a Javier Milei

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, llamó “payaso” a Javier Milei, en respuesta a las declaraciones que hizo el presidente argentino en San Pablo, durante el acto de lanzamiento como candidato a presidente de Flavio Bolsonaro, cuando Milei le dijo “ladrón” a Luiz Inacio Lula da Silva.

En una entrevista con Rádio Jornal, Durigan habló de los indicadores económicos de la Argentina y afirmó que a Brasil le va mejor que a su vecino.

“El payaso que es presidente de la Argentina vino ayer a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica”, declaró Durigan, según informó el diario O Globo.

En la misma entrevista, el ministro de Hacienda de Brasil admitió que la economía de su país afronta problemas: “No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta”.

El sábado pasado, Milei viajó a Brasil para ser uno de los protagonistas del lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, que peleará en las elecciones de octubre.

Milei llamó a los brasileños a respaldar a Flavio Bolsonaro para frenar el avance de Lula da Silva y lo que definió como “los zurdos de mierda”, en una alocución de 25 minutos cargada de definiciones contra el “socialismo latinoamericano”.

Acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, el jefe de Estado argentino leyó un discurso en el que evitó nombrar a Lula por su nombre de pila y lo llamó, con ironía, “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”, mientras arremetía contra el modelo del Palacio del Planalto.

Javier Milei y Flavio Bolsonaro, el sábado, en San Pablo, Brasil ap - AP

“Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”, dijo al inicio de su alocución. Milei le advirtió a su auditorio que Brasil corre el riesgo de sufrir un colapso si no da un “golpe de timón” en las urnas en octubre.

En respuesta a las declaraciones de Milei, el embajador brasileño Julio Bitelli fue llamado a Brasilia. Llegó esta mañana sin fecha cierta de retorno.

Mientras tanto, en el Gobierno advierten que, más allá de atender en el corto plazo el enojo de su vecino -el embajador en Brasil, Daniel Raimondi, deberá dar explicaciones en Itamaraty-, no habrá pedido de disculpas oficial por los dichos del Presidente hacia la cabeza de su principal socio del Mercosur.

“Pedido de disculpas no va a haber”, comentó una alta fuente oficial. Otro vocero oficial dijo que “a lo mejor no decir nada más es una manera de desescalar”. Sin embargo, el propio Milei volvió a arremeter contra Lula el domingo, cuando en una entrevista con radio Mitre acusó a Brasil de haber financiado parte de la “campaña antiargentina” desatada durante la Copa del Mundo de Estados Unidos.

O Globo destacó hoy que, además de las críticas, en Brasil advierten que el primer protocolo incumplido por Milei fue haber realizado la visita sin notificar al gobierno de Lula.

El presidente argentino se dirigió directamente a San Pablo, sin dar aviso alguno, donde fue recibido en el Palacio Bandeirantes por el gobernador Tarcísio de Freitas, que le dispensó los honores propios de un jefe de Estado y le impuso la Orden de Ipiranga, la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo.