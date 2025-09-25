El ministro de Seguridad bonaerense dio detalles del caso del triple crimen y dijo que el asesinato fue transmitido por redes sociales

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dio detalles este miércoles por la noche sobre el avance de la investigación en torno al triple crimen en Florencio Varela, contó cómo se produjeron los asesinatos y afirmó que la escena fue transmitida por redes sociales, en un claro mensaje que involucra a una banda narco.

El funcionario precisó en comunicación telefónica con TN: “Hoy allanamos el búnker principal en el barrio 21-24. Aparentemente las chicas habrían tomado contacto con uno de los líderes de la organización, habrían entablado algún tipo de relación en la zona de Flores que habitualmente frecuentaban. Lo que pasó es que el viernes a la tarde un grupo de hombres se acercó a la casa de Florencio Varela, cavó un pozo y cuando las chicas llegaron a esta casa inmediatamente fueron asesinadas".

Si bien sostuvo que continúa la investigación sobre el motivo del crimen, dijo que estaría vinculado a un mensaje narco. “Por las conclusiones de la investigación, que tiene que ver con el móvil y con el agravamiento, toda esa sesión de tortura fue transmitida en vivo por redes sociales y la habrían visto 45 personas que forman parte de una cuenta de Instagram, en lo que fue un hecho de disciplinamiento para las chicas pero también para diferentes integrantes de esa organización”, planteó.

“No tenemos la precisión de qué pasó pero podemos decir que en las organizaciones narco es habitual que los jefes no puedan quedar como inútiles si les roban droga, así que desatan una furia disciplinante para que a nadie se le ocurra. Estas chicas fueron víctimas de esta situación. En la Provincia no lo vamos a tolerar”, expresó el ministro.

Tres jóvenes oriundas de La Matanza son buscadas intensamente desde el viernes, luego de pactar un encuentro y no regresar a sus casas. Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Además, afirmó que las mujeres habrían asistido a una casa engañadas porque “creían que iban a participar de un evento“ y aclaró: “Ellas fueron por su propia voluntad, con alguien que se había ganado su confianza y las llevó“.

“Ellas no sabían que caían en una trampa organizada por una organización de narcotráfico que perpetró una estrategia para asesinarlas“, había dicho Alonso esta mañana, al respecto del último momento en que habían sido vistas con vida cuando se subieron a un vehículo con destino a una supuesta fiesta a la que habían sido invitadas.

Asimismo, contó que se encuentra en comunicación con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien ofreció colaborar con el caso. “Acá hay que dejar de lado las grietas y la división política. Esto pasa en distintos lugares del país”, sentenció.

Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) habían desaparecido el viernes en La Matanza y sus cuerpos fueron hallados este jueves en Florencio Varela. Los tres cadáveres fueron encontrados este miércoles durante la madrugada en una casa situada en la intersección de las calles Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.