Un celular que se activó en Florencio Varela y dos sospechosos demorados, las únicas pistas de las tres jóvenes desaparecidas

Dos sospechosos demorados, una camioneta con la patente adulterada y el registro del celular de una de las jóvenes desaparecidas constituyen las únicas pistas en la búsqueda de Morena Verry, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara, de 15, que fueron vistas por última vez el viernes pasado a las 21.30, cuando abordaban el mencionado vehículo en una estación de servicio situada en la rotonda de La Tablada.

En las últimas horas los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza, apresaron a dos sospechosos en Florencio Varela , cerca de la antena donde se había activado el celular de una de las tres jóvenes.

Según fuentes policiales, los dos sospechosos fueron detenidos en la esquina de Chañar y Jachal, en Florencio Varela. En las próximas horas, el equipo de investigadores comandado por el fiscal Gastón Duplaá deberá determinar si estaban en la camioneta blanca que abordaron las tres jóvenes y los indagará por la desaparición de Morena, Lara y Brenda.

Ambos sospechosos fueron apresados en la zona en la que el viernes pasado a las 23.14, se activó el celular de Lara. Según el informe de la empresa de telefonía, el celular tuvo señal en la antena situada en Malta al 400, en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela.

Ante la posibilidad de que por la geolocalización del celular, las tres jóvenes pudieran estar en esa zona, los policías bonaerenses llegaron al lugar y detuvieron a dos sospechosos.

Con respecto al recorrido de la camioneta, los investigadores habían obtenido una imagen digitalizada de la Chevrolet Tracker blanca que abordaron las tres jóvenes.

A partir de esa foto, los investigadores pudieron identificar la patente. Ayer por la tarde, secuestraron el vehículo, pero no correspondía a la camioneta que abordaron las tres jóvenes .

Esto significa que el rodado, conducido por el hombre que habría citado a las tres jóvenes en la estación de servicio, usaba una patente adulterada. Esta había sido duplicada de otro vehículo.

Al seguir el recorrido de la camioneta blanca los investigadores perdieron el rastro en el cruce de Crovara y General Paz.

La última imagen de las jóvenes fue registrada por la cámara de seguridad instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón. Esta circunstancia coincidió con la declaración de un testigo que afirmó que vio cuando las tres jóvenes abordaban la camioneta blanca.