Milei y Adorni se dieron un efusivo abrazo durante la asunción de Santilli

El presidente Javier Milei y Manuel Adorni protagonizaron este martes un efusivo abrazo durante el acto de asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

El gesto, dominado por palmadas mutuas, se produjo tras la salida de Adorni, quien afronta una causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El efusivo abrazo entre Milei y Adorni

En diálogo con LN+, Milei había reiterado el domingo último que creía en la “inocencia” de Adorni, quien, dijo, debió dejar el Gobierno por los “ataques” que estaba recibiendo de la prensa y la oposición.

Tras el corrimiento del ex portavoz oficial del cargo, el Presidente le dispensó este martes un caluroso abrazo y un pellizco en la mejilla que denota el cariño personal que ambos se profesan.

El acto

La ceremonia contó con la presencia de 14 gobernadores y se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Estuvo el Gabinete completo, así como la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la titular del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich; el líder de la Cámara Baja, Martín Menem; y el jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo, entre otros.

Entre los mandatarios provinciales asistieron a la jura el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Chaco, Leandro Zdero; el de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Neuquén, Rolando Figueroa, y el de Río Negro, Alberto Weretilneck.

También el de San Juan, Marcelo Orrego; el de Santa Cruz, Claudio Vidal; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Entre Ríos, de Rogelio Frigerio; el de Salta, Gustavo Sáenz; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y el de Córdoba, Martín Llaryora.

Según pudo constatar LA NACION, Adorni también saludó luego con un abrazo a todos los integrantes del gabinete, mientras que Karina Milei, por su parte, se acercó a los gobernadores.

Santilli es el cuarto jefe de Gabinete de la administración mileista en dos años y medio de gestión después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y del propio Adorni.

La salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete ocurrió bajo una profunda presión política. El PRO ya había adelantado que acompañaría un pedido de interpelación en la Cámara de Diputados ante las inconsistencias detectadas en la declaración jurada y presuntas irregularidades patrimoniales del exfuncionario.

En paralelo, Bullrich le había advertido a Karina Milei que ya no podría frenar el proceso de destitución programado para el próximo jueves.

La designación de Santilli

Milei explicó el domingo último en LN+ las razones que lo condujeron a elegir a Santilli como jefe de Gabinete.

“Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora nuevamente es fusionar al Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete. Gran parte del trabajo tiene que ver con la relación con los gobernadores. Eso requiere de músculo político. Desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador, que conoce el oficio. Yo creo que va a ser una forma de darle aire a todo lo que debemos hacer”, sostuvo.

Diego Santilli junto a Javier y Karina Milei X.com

Y precisó: “Lo que nosotros notamos con mi hermana es un deterioro anímico de Manuel. Teníamos que tener una solución por si él en algún momento decidía no seguir. No podemos estar librados al azar. En esa circunstancia, nosotros estábamos trabajando en tres alternativas. De esas tres, nos pareció que la más indicada para resolver esta situación era Diego Santilli. Teníamos la experiencia de lo bien que funcionó con Francos. Es el mismo criterio decisorio”.