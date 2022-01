El Movimiento Evita se despega y no va a la marcha contra la Corte

En un gesto que busca despegarse de una iniciativa impulsada por los sectores del kirchnerismo duro, el Movimiento Evita decidió no participar de la convocatoria y movilización contra la Corte Suprema, prevista para el próximo martes.

“No vamos a ir. Es un tema que está muy lejos de la agenda de la gente”, anticiparon a LA NACION altas fuentes de la organización, que tiene varios de sus más importantes cuadros en el Gobierno, y que encabeza el también funcionario de Desarrollo Social, Emilio Pérsico. A ellos podría sumarse la Corriente Clasista y Combativa, que encabeza el diputado nacional Juan Carlos Alderete, integrante del grupo de “los cayetanos” junto a Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois. “Es muy importante esta movilización de distintos sectores, el viernes lo decidiremos”, dijo Alderete a LA NACION.

La ausencia del Movimiento Evita, con su innegable poder de movilización y arraigo en los barrios, fue comunicada al presidente Alberto Fernández, quien a pesar de criticar duramente a la Corte Suprema no ha sido tajante sobre su adhesión personal a la marcha, impulsada entre otros por el juez Juan María Ramos Padilla, el expiquetero Luis D´Elía y el líder camionero Pablo Moyano. Desde el Gobierno afirmaron a LA NACION que no hay una postura oficial sobre la manifestación, que prevé llegar hasta el Palacio de Tribunales, aunque algunos funcionarios la apoyaron públicamente.

“Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie, no necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad”, dijo D`Elía hace diez días en una entrevista radial. “Es un poder judicial arbitrario, al servicio de (Mauricio) Macri, (Héctor) Magneto y la embajada de Estados Unidos”, agregó el expiquetero en relación al máximo tribunal, hoy con cuatro miembros luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco.

Juan Carlos Alderete Archivo

“Desde el momento en que el gobierno de (Mauricio) Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante”, dijo el Presidente en una entrevista con AM 750 cuando o consultaron sobre la manifestación que se venía, también unificada en su crítica a la “Gestapo macrista”, en referencia a las reuniones de funcionarios bonaerenses, empresarios y miembros de servicios de inteligencia durante el gobierno de Cambiemos con el supuesto objetivo de “armar causas” contra el sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina.

Con el correr de los días, algunas organizaciones fueron adhiriendo, como Justicia Legítima, organizaciones de derechos humanos ligados al oficialismo y funcionarios como el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. “Toda expresión popular directa de la gente la avalo y me parece sano y necesario”, declaró Mena a radio El Destape. “El pueblo se tiene que hacer sentir directamente”, agregó Mena, criticado luego por representantes de la oposición como el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, para quien “no se puede descalificar ni presionar tribunales porque no nos gustan sus fallos”. Otra funcionaria que ratificó su apoyo fue Cristina Caamaño, titular de AFI y cercana a la vicepresidenta. También ella recibió las críticas de la oposición, en este caso del diputado Gerardo Milman (JxC) quien la acusó de “violar la ley de Inteligencia” que impide a los agentes participar u organizar actos políticos.

Mientras tanto, otros referentes “moderados” del oficialismo, como varios ministros cercanos al Presidente y el Frente Renovador de Sergio Massa, se han mantenido en silencio. Desde la CGT, los miembros del triunvirato Héctor Daer y Carlos Acuña no adhirieron a la marcha como sí lo hizo Pablo Moyano.