Grieta en la CGT: Pablo Moyano se desmarca de Daer y Acuña y avanza con la marcha contra la Corte

Con agenda e iniciativa propia, Pablo Moyano se desmarca de Héctor Daer y Carlos Acuña, los otros dos dirigentes con los que comparte el triunvirato de mando de la CGT desde el 11 de noviembre último. El referente de los camioneros abrió hoy la sede de Azopardo al 800 después de poco más de un mes sin actividad para reunir a su tropa de aliados para avanzar en la organización de la protesta callejera contra la Corte Suprema que promueve un sector del Gobierno para el martes próximo. Se trata de la marcha que impulsa el kirchnerismo duro, desde el piquetero Luis D´Elia al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

En el tercer piso de la central obrera, donde Moyano tiene su oficina [la misma que ocupó su padre durante los 12 años que fue jefe cegetista] por ser uno de los tres secretarios generales, se reunieron hoy los dirigentes del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), la agrupación que impulsó al camionero para llegar al mando de la CGT en la disputa con el sector de “los Gordos”, que promovió a Daer, y el barrionuevismo, que ubicó a Acuña. Luego, hubo un encuentro más amplio en el salón Felipe Vallese, pero siempre con la tropa propia.

Raúl Durdos, el jefe del SOMU, uno de los gremios aliados a Moyano que participará de la protesta contra la Corte mauro alfieri

Con la movida, Moyano busca presionar al resto de la comisión directiva para participar o al menos adherir retóricamente a la movilización del 1° de febrero al Palacio de Tribunales. Sin embargo, el camionero ya sabe que eso no sucederá. Hay un sector de la CGT, tal vez el mayoritario, que quiere tomar distancia de la iniciativa kirchnerista y que internamente bajó un mensaje de “respetar las instituciones”, según reconstruyó LA NACION de fuentes sindicales de las diferentes tribus. Un dato: hace dos años, después de algunos fallos que insinuaban un recorte de poder, la Corte le dio un espaldarazo al “modelo sindical” que pregona la CGT y que cuestionan las dos vertientes de la CTA. El máximo tribunal judicial determinó que solo los sindicatos con personería gremial pueden negociar convenciones colectivas de trabajo. Una medida que relegó de la discusión por paritarias y condiciones laborales a sectores de las CTA, una central obrera que nuclea a gremios con personería y simplemente inscriptos como así también a movimientos sociales y organizaciones universitarias. La CTA Autónoma, encabezada por Ricardo Peidro, y la CTA de los Trabajadores, con Hugo Yasky, participarán en tándem con el moyanismo de la marcha.

Hugo Moyano salió en respaldo de su heredero y no solo que también se acopló a la embestida contra la Corte sino que avivó la interna sindical con un mensaje. El jefe de los camioneros arremetió contra la pasividad de parte de la cúpula de la CGT aludiendo que no participan porque “algunos no han tenido inconveniente porque siempre han sido sumisos de los poderes mandantes”.

Ni Daer ni Acuña respondieron directamente a los mensajes sin nombre propio que enviaron los Moyano. Solo el barrionuevista dijo que “la CGT no participó de ninguna reunión vinculada a esa manifestación”, por lo que le buscó quitar el respaldo institucional.

Sin cruzar mensaje con los otros dos secretarios generales, Pablo Moyano reforzó su autonomía e intenciones para protestar contra el tribunal. “Tengo autoridad suficiente para participar en esa marcha de forma personal como ciudadano”, dijo, y señaló que había sido uno de los dirigentes más “perseguidos” durante el gobierno de Cambiemos y vinculó a los jueces de la Corte con el caso del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, que pidió en una reunión con otros funcionarios de María Eugenia Vidal, empresarios y espías crear “una Gestapo para terminar con el curro de los gremios”. A partir del encuentro que participó Villegas, la la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció a los asistentes por promover causas judiciales contra sindicalistas.

En tren de avanzar con la organización de la protesta contra la Corte, Pablo Moyano ya tuvo reuniones personales con D´Elia, uno de los impulsores, y Hebe de Bonafini, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.