El nuevo cargo de Débora Giorgi después de ser desplazada del gobierno nacional

Fue el presidente Alberto Fernández quien decidió no oficializar en su cargo a Débora Giorgi, la exministra kirchnerista que había desembarcado en la administración nacional nuevamente para acompañar al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Circularon en ese entonces tensiones que Giorgi tenía con el titular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y diferencias metodológicas. “Me pareció que no era oportuno su ingreso al Gobierno”, dijo el domingo Fernández en Perfil y confirmó que él decidió no incorporarla a su elenco.

Sin embargo, por este rechazo en las filas nacionales, la licenciada en Economía de la Universidad Católica que se abrió paso en la función pública durante el gobierno de La Alianza no se quedó sin empleo. De acuerdo a lo que ella misma confirmó en su cuenta de Twitter, regresará al lugar de donde venía antes de su corto paso por la Casa Rosada: la Municipalidad de La Matanza.

“Queridos empresarios y empresarias, queremos decirles con Javier que tenemos mucha alegría de volver a la Secretaría de Producción de La Matanza, dentro del equipo que lidera Fernando Espinoza”, anotició la funcionaria, que con “Javier” se refirió a Javier Rando, su coequiper desde que acompañó en la gestión a Cristina Kirchner y quien también había partido con ella desde el conurbano hacia Balcarce 50.

“Como hace ya casi seis años, trabajaremos juntos por más y mejor producción y trabajo matancero”, prometió Giorgi, que así retorna a un área que también ocupó entre 2015 y 2010. Al tuit le sumó fotos donde también se lo ve al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, otro funcionario del ala kirchnerista del Frente de Todos y de bajo perfil mediático. Giorgi ocupó ese ministerio entre 2005 y 2008.

De acuerdo a lo que consignaron algunos portales locales, antes de hacer público su regreso, Giorgi había enviado mensajes a los empresarios de La Matanza para anticiparles que estaría de vuelta en esa secretaría. En el municipio bonaerense gobernado por Espinoza y antes por la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, también tuvo su espacio Feletti, quien fue secretario de Economía y Hacienda.

Giorgi, que asumió en la Nación y estuvo 52 días sin que su designación fuera firmada, tuvo la mayor trascendencia mediática de su carrera pública cuando fue convocada por Cristina Kirchner para incorporarse a su gabinete como ministra de Industria. En ese momento, participó de múltiples recorridas con la exmandataria, a quien también acompañaba en actos políticos.