escuchar

A menos de dos semanas para el balotaje del 19 de noviembre, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, lanzó este martes un nuevo spot en el que apuntó, sin nombrarlo, contra su contrincante, el libertario Javier Milei, al polarizar con algunos de los puntos más sensibles de su campaña como la venta de órganos, la portación de armas y las privatizaciones.

“Viene la Argentina que estábamos esperando”, expresa Massa desde su cuenta de X al difundir el nuevo spot de menos de dos minutos de duración en el que se diferenció de las propuestas más controversiales del candidato libertario. También destaca algunas de las recientes medidas económicas de su gestión como la modificación de Ganancias y la devolución del IVA.

“Viene la Argentina que estábamos esperando, la que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Y esa Argentina que tanto esperaban tus viejos la van a poder ver nomás. Viene la Argentina del que se vuelvan todos, que no quede ni una solo de nuestros hijos afuera”, destaca una voz en off mientras se exhiben imágenes de distintos puntos del país, y claras referencias a la compañía de bandera Aerolíneas Argentinas y a la empresa petrolera YPF.

“La Argentina del crédito a las personas, la que viene a sacarnos el pie de la cabeza para ponerlo en el acelerador de los que producen. La que viene a relacionarse con el mundo sin dejar que nos devoren los de afuera”, continúa.

“Viene la Argentina de las mujeres que van, que van a trabajar, porque tienen donde dejar a sus hijos. La que reconoce a nuestros abuelos porque ellos sí que no pueden esperar más. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La misma Argentina que esperaba Mario, la que libera al Campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y la de los docentes adentro del aula”, se remarca en el spot, en clara alusión a uno de los temas más sensibles de la campaña de Milei, que apunta a la creación de un mercado de órganos.

“Viene la Argentina previsible sin sorpresas porque si hay algo que los argentinos no estábamos esperando es quedarnos sin educación pública. Tampoco esperábamos portar armas. Esperábamos que el país sin arreglo se empiece a arreglar. Que tu ganancia no pague Ganancias. Que el IVA te vuelva. Que viajar por el país tenga su recompensa. Y todo eso ya no lo esperamos más”, destaca el spot, en relación a los últimos anuncios económicos del Gobierno.

“Pero ¿sabés que es lo que nos espera? La Argentina. Nos espera el litio, la segunda reserva de gas en el mundo, más gasoductos y el potencial de miles de pymes. El 10 de diciembre se termina la espera porque viene la Argentina que estábamos esperando”, concluye.

Durante el fin de semana, el ministro de Economía pronunció un encendido discurso contra Milei, a quien lo tildó de ser parte de un “fenómeno raro” vinculado a la violencia y el autoritarismo.

Desde el municipio bonaerense de San Fernando, el titular del Palacio de Hacienda cargó este domingo contra las propuestas del líder de La Libertad Avanza. Le dijo que un país “no se construye vendiendo los órganos” y hasta lo acusó de querer “entregar” las Islas Malvinas. Fue en un acto con vecinos donde se vieron solo banderas argentinas y no partidarias.

En una intervención donde marcó todo el tiempo contrastes con Milei, dijo que su competidor pretende privatizar la salud, mientras que él quiere mantener la gratuidad y mejorar las prestaciones que dependen del Estado.

Sostuvo además que en la segunda vuelta “se definen cosas muy importantes”, como por ejemplo si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización; y si cuentan con convenio colectivo de trabajo. “Nosotros defendemos el trabajo con derechos, no queremos esclavos en la Argentina, queremos trabajadores bien pagos”, afirmó.

LA NACION