El nuevo tablero porteño: por qué la elección en la Capital va a ser decisiva para la definición nacional

La elección porteña del 18 de mayo se convirtió en una escala crucial para las principales fuerzas que intentan reposicionarse de cara las legislativas de octubre , el primer test de adhesión para el gobierno de Javier Milei. Es que el resultado de los comicios en la Ciudad de Buenos Aires podría tener un efecto decisivo en la configuración del nuevo mapa político, que se fue germinando desde que Milei puso un pie en la Casa Rosada.

Se elegirán 30 legisladores porteños, pero en los comicios de la Capital estarán en juego desde el futuro de Pro y la fiabilidad del proyecto nacional de La Libertad Avanza (LLA) hasta el intento de resurrección del peronismo. La atención central estará en el primer choque de alto voltaje que protagonizarán en las urnas los libertarios y el macrismo , que pelean por el voto antikirchnerista.

El mejor posicionado se fortalecerá para la carrera de octubre por múltiples razones. En primer lugar, la contienda porteña marcará qué grado de apoyo real tiene Milei en el bastión emblemático de Pro. Los libertarios saben que un traspié minimizará las expectativas de LLA con vistas a las legislativas. En concreto, afectará la narrativa optimista de los estrategas de Milei, quienes sostienen la tesis de que el Gobierno se impondrá en octubre en los principales distritos del país gracias al éxito de su plan económico para bajar la inflación. Por eso, machacan con que podrían prescindir de un acuerdo con Pro para ganar.

En paralelo, la disputa tendrá un atractivo especial porque definirá los márgenes que tendrán los aliados de la Casa Rosada en el ecosistema nacional, desde Mauricio Macri hasta el sector más dialoguista del radicalismo, para negociar con los libertarios un eventual acuerdo para confluir en las legislativas nacionales. Por caso, el desenlace de la puja porteña tiene en vilo a los referentes de Pro y la UCR que apuestan a aunar fuerzas con LLA para enfrentar al peronismo en la estratégica provincia de Buenos Aires.

Dado que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, logró el aval de la Legislatura para suspender las PASO, los espacios con mayor poder de representación en la Capital aceleran las tratativas para resolver su oferta en el distrito. La ausencia de las primarias estimula la atomización, ya que los partidos se quedaron sin una herramienta para dirimir sus diferencias. Por caso, el radicalismo y la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, dos espacios que son hasta ahora socios de Pro bajo el paraguas del extinto JxC, se preparan para competir en soledad. La izquierda también discute su propuesta. Y otros actores comienzan a moverse para subir el valor de sus acciones e incrementar su poder a la hora de negociar.

Jorge Macri, Mauricio Macri, Larreta, Carrio, Lousteau y Ramiro Marra

Cuando faltan apenas diez días para el cierre de alianzas, el tablero porteño está plagado de enigmas. Aún resta saber si Horacio Rodríguez Larreta o Martín Lousteau (UCR) y Ramiro Marra, uno de los desterrados por Karina Milei, se anotarán en la grilla de candidatos a legislador. No tienen demasiado margen para esconder las cartas: el 29 de marzo concluye el plazo para la inscripción de las listas. Por consiguiente, las conversaciones adquirieron en las últimas horas un ritmo frenético.

Mientras los Macri se alistan para enfrentar una prueba de fuego -el jefe porteño define su poder en la Legislatura, clave para sostener la gobernabilidad-, los libertarios mueven sus fichas para quebrar la hegemonía de Pro en el distrito. Entre tanto, los altos mandos del PJ en la Capital, que se encamina a ungir a Leandro Santoro como candidato, se entusiasman con la posibilidad de dar un batacazo. Una victoria en la sede del macrismo podría estimular el sueño de renacer de las cenizas en el mundillo peronista.

Leandro Santoro apuesta a dar el batacazo el próximo 18 de mayo Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Un test crucial para Pro

Los Macri arriesgan mucho en su territorio. Desde que el jefe porteño optó por separar los comicios porteños de las legislativas nacionales, la puja de poder con LLA se tensó al máximo. En la sede de Uspallata son conscientes de que la lectura de los comicios marcará las negociaciones para la conformación de las listas en octubre. Una discreta performance de Pro, presumen, refutará el relato del asesor presidencial Santiago Caputo de que el sello amarillo está en proceso de extinción.

Por eso, quieren jugar con las expectativas. En el entorno de Jorge Macri, quien contrató al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, no les inquieta correr de atrás. Admiten, por caso, que el Pro podría perder la batalla o descender al tercer puesto, detrás de UxP o LLA. Pero la meta que se puso el macrismo es evitar que Pro salga malherido. “El escenario está abierto: hay un triple empate de marcas. Dicen que el amarillo no va más y que Milei es imbatible. Nosotros apostamos a quedar de pie”, dicen.

Frente a la amenaza libertaria, los ingenieros electorales de los Macri confían en revitalizar el sello de Pro. Con María Eugenia Vidal como jefa de campaña, intentarán seducir a los electores que apoyan la dirección del gobierno de Milei pero que muestran dudas frente a los avances autoritarios del Presidente o sus errores no forzados, como el criptogate. Consideran que los últimos traspiés del Gobierno podrían traducirse en un castigo en las urnas. Notan en los focus group que el apoyo del núcleo duro de Milei se mantiene inalterable, pero que un 30% del 50% que respalda el rumbo de la Casa Rosada exhibe recelos o señales de hartazgo ante la incipiente radicalización de los jefes de LLA. Por ese motivo, pondrán los reflectores sobre los excesos o equivocaciones del Gobierno para exhibir a Pro como una alternativa de derecha que podría ponerle “límites” a Milei, sin que eso implique una vuelta al modelo kirchnerista. “Nos va a ir bien si ellos cometen errores, no tanto por nuestros aciertos. El Pro debe ser como un calmante”, auguran.

Vidal será la jefa de la campaña de Pro en la Capital

A sabiendas de que comparten electorado con Milei, los Macri deben hacer equilibrio para no tensar a sus votantes. Por esa razón, los gurúes de Pro en la Capital intentarán dejar en claro frente a la opinión pública que la elección porteña no es un referéndum sobre la gestión de Milei. Es la estrategia del “voto dual”, que acercó el consultor catalán. Su reto es insertar una pregunta en la mente de los electores antes de que ingresen al cuarto oscuro: “¿De verdad le vamos a dejar la ciudad a Karina Milei?”.

En Uspallata se alistan para una guerra “sucia” con LLA, sobre todo, después de la feroz pulseada por la crisis de los presos y el tono belicoso de Patricia Bullrich, quien acusó a los Macri de querer usar la Ciudad como un “botín”. En tanto, están atentos a los ataques de las milicias digitales de Milei y los polémicos dichos de Lilia Lemoine sobre el jefe porteño.

Mauricio Macri tendrá un rol activo para colaborar con su primo: “Será una campaña de militantes: desde los generales hasta el último soldado”, aventuran. En diciembre, terminan su mandato Darío Nieto y Paola Michielotto, además de los larretistas Claudio Romero y Emmanuel Ferrario.

Jorge Macri aún no definió quien estará al frente de la nómina, pero apuesta a exhibir un equipo con perfil Pro y de gestión, más que una figura de peso. “Habrá seis tipos en el cartel. Queremos mostrar trayectoria y futuro”, apuntan. ¿Estarán Waldo Wolff, Laura Alonso y Fernán Quirós en la boleta? En la cúpula porteña no sueltan prenda, pero admiten que mandaron a medir esos nombres. El trabajo está a cargo de Mora Jozami, directora de la consultora Casa Tres.

Elisa Carrió eligió a Paula Oliveto para encabezar la boleta de la Coalición Cívica X Paula Oliveto

El gran desafío de LLA

El principal desafío del partido de LLA, que es conducido en la Capital por Pilar Ramírez, brazo ejecutor de Karina Milei, será lograr un crecimiento del caudal de votos respecto de los comicios de 2021 y 2023. En las últimas elecciones, el distrito porteño fue esquivo a la propuesta de Milei. Hace dos años, quedaron terceros, con el 13.8% de los votos, en la competencia a jefe de gobierno.

Por lo tanto, los representantes locales del oficialismo nacional procurarán evitar que el macrismo revalide sus títulos en la ciudad. Aspiran a fortalecerse su sello en la carrera hacia las legislativas de octubre, que será una prueba decisiva para el proyecto de Milei. Confían en demostrar el atractivo de la escudería de LLA y ubicarse como la voz del descontento de los porteños con la gestión de Pro.

Si bien la estrategia de campaña comenzará a discutirse la semana próxima, los libertarios, que sumaron a los alfiles de Bullrich en el fortín de Pro, harán hincapié en que el modelo de Milei puede replicarse en la Capital. Insistirán, por caso, en la necesidad de bajar los impuestos, impulsar una ley bases para la Ciudad, ordenar el espacio público y achicar las estructuras del Estado. Se arrogan la condición de favoritos en la lucha capitalina. “Vamos a ganar. El sello está muy fuerte”, se envalentonan en el campamento libertario.

El Presidente, junto a Santiago Caputo, Karina Milei, Lule Menem y Pilar Ramírez, jefa de LLA en la Capital

Los Milei ponen en juego tres bancas de la Legislatura . Pero, además, deberán encontrarle un puesto en sus listas a los bullrichistas Juan Pablo Arenaza y María Luisa González Estevarena. Si bien faltan veinte días para el cierre de listas, aún no está definido quién se pondrá al frente de la boleta de LLA. Trascendió en las últimas semanas que el vocero presidencial Manuel Adorni podría ser la carta de Karina Milei para quebrar la hegemonía de los Macri en la Capital, pero esa chance perdió fuerza con el correr de los días. Adorni, en tanto, podría postularse en octubre. Resta delinear si irá como diputado o senador. ¿En esa instancia jugará Bullrich para desafiar a Macri en su eterno refugio? Los laderos de la ministra de Seguridad lo ven cada vez más probable. La última riña con el jefe de Pro evidenció que la ruptura es definitiva.

En las filas de LLA no dan pistas sobre los nombres que se barajan para la compulsa local. Por ejemplo, aseguran que perdió terreno la opción de la exministra porteña Soledad Acuña, esposa de Diego Kravetz, número dos de la SIDE y flamante incorporación de LLA. “Vamos a tener candidatos que representen el espacio. Puede ser un outsider o alguien de la política”, aventuran. Según anticipó LA NACION este sábado, evalúan tentar al abogado Mauricio D’Alessandro, exdiputado provincial con alto perfil mediático, quien por ahora amaga con anotarse en la grilla con el Partido Integrar.

El PJ quiere resurgir

Cuando Jorge Macri optó por desdoblar las elecciones para frenar la avanzada de los libertarios en el histórico terruño de Pro, los referentes del peronismo en la Ciudad festejaron con el puño cerrado. Es que consideran que el jefe porteño les entregó en bandeja una vía para resurgir y edificar una alternativa de poder al partido que gobierna en el distrito desde 2007.

En el seno del peronismo calculan que pueden capitalizar el malestar con la gestión de Jorge Macri con una figura como Santoro, quien apuesta a una buena performance que consolide sus chances para 2027. A su vez, estiman que serán los grandes beneficiados de la confrontación entre Pro y LLA. El principal reto del peronismo es mantener la unidad -Juan Manuel Abal Medina amenaza con presentar una lista propia- para ubicarse como la oposición más dura al macrismo. En los comicios de 2023 quedaron en segundo puesto con el 32% de los votos.

Leandro Santoro, la carta más competitiva de UxP en la Capital Osvaldo Fanton

Patrocinado por Juan Manuel Olmos, uno de los caciques del PJ capitalino, Santoro visualiza el test porteño como una oportunidad para construir un frente más amplio en 2027 -por caso, tiende puentes con Lousteau y distintos sectores progresistas-. En su entorno deslizan que anhela edificar una coalición social con los “mejores de cada fuerza” para desbancar a Pro de su bastión. Santoro esquiva los coletazos de la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y articula para ser la cara visible de la oposición al macrismo. Es el gran retador de los Macri. “Hay una desconexión del gobierno de Pro con la realidad”, diagnostican los fieles a Santoro.

El diputado nacional ya hizo una pretemporada con vistas a la contienda, en la que intentó visibilizar las deficiencias de la gestión de Pro. Por eso hizo foco en la higiene del espacio público, la salud pública o la calidad de los servicios de transporte. ¿Será candidato? Depende de la arquitectura final de la oferta electoral de UxP. Es decir, si hay un acuerdo de cúpula para las candidaturas de mayo y octubre. El nivel de apoyo que ostenta Santoro en las encuestas enfervorizara a sus promotores e inquietan a sus rivales.

Los enigmas

Frente a la amenaza libertaria, los Macri preparan una campaña teñida de amarillo. Es decir, quieren resaltar los valores de Pro, ligados a la gestión. Sin embargo, los Macri se toparon con un obstáculo inesperado: la chance de que Larreta se anote en la pelea.

El exjefe porteño anunció que se postulará en la Capital en 2025, pero aún no decidió si jugará en la elección local o si se preservará para participar de la contienda de octubre. Tampoco sabe cuál será su escudería. En su reaparición pública, criticó con dureza la gestión de su sucesor. ¿Jorge Macri intentará persuadir a Larreta para que no se presente? “Veremos”, deslizan en Parque Patricios. Los armadores de Pro admiten que su eventual postulación los complicaría.

Larreta, un escollo para los planes de los Macri Rodrigo Nespolo

Otra incógnita es si Jorge Macri activará una negociación para retener a los socios del partido amarillo, como la CC, que ya lanzó a Paula Oliveto como postulante, Confianza Pública, de Graciela Ocaña y, sobre todo, el radicalismo. “Es difícil, pero en el juego de la política esa posibilidad siempre existe”, señalan cerca de Jorge Macri. ¿Podrá el Pro retener el 49% que sacó en 2023 con el esquema de JxC?

Lousteau mira con atención los movimientos de Larreta y Santoro. En la UCR porteña, que controlan Martín Ocampo y Daniel Angelici, gracias a su sociedad con Lousteau y Yacobitti, se debaten diversas alternativas. Por ahora, anunciaron que el espacio tendrá una oferta propia para evitar que la Ciudad quede en manos del kirchnerismo o los libertarios. “El Pro es parte de LLA, por más que ahora se quieran diferenciar”, dicen cerca de Lousteau, quien no da pistas sobre sus planes. No obstante, Angelici no descarta trenzar un acuerdo con el macrismo. “Todos queremos salir vivos del 2025 para pelear por la ciudad en 2027″, dicen en la UCR. Angelici presiona a Lousteau para que se ponga al frente de la nómina para fidelizar el voto radical. Yacobitti también alienta esa posibilidad para evitar que Santoro seduzca al electorado progresista que suele apoyar al radicalismo . El radicalismo renueva tres bancas.

Lousteau volvió a recorrer la ciudad de Buenos Aires después de que Jorge Macri separara las elecciones

Otro enigma central gira en torno de Marra, quien fue echado de LLA por sus diferencias con la hermana del Presidente. ¿Inquieta a los Milei que Marra se presente como candidato y divida la oferta libertaria? Los karinistas relativizan el poder de fuego del bróker. No obstante, se incrementaron en los últimos días las presiones para que Marra decline sus aspiraciones. Él se mantiene firme. “Sigo en carrera, lo voy a definir más adelante”, afirmó el legislador antes de viajar al exterior. En su menú tiene varias opciones: jugar en la local de mayo o apostar a octubre. ¿Contempla cruzar la General Paz para probar suerte en la provincia de Buenos Aires? Atento al rediseño del sistema político, Marra explora cuál es el horizonte más redituable para reposicionarse. Por ahora, oculta sus cartas e intenta acumular capital.

Quienes también podrían disputar el voto de derecha liberal son Yamil Santoro (Republicanos Unidos) y el sindicalista farmacéutico Marcelo Peretta, que supo estar cerca de Bullrich.

Ramiro Marra evalúa ser candidato en la Capital después de que Karina Milei lo echara de LLA X Ramiro Marra

Matías Moreno Por