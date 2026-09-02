El oficialismo fijó una fecha para tratar un nuevo proyecto de Discapacidad en Diputados

En un intento por aplacar la presión opositora en Diputados, el oficialismo fijó una fecha para dictaminar un nuevo proyecto en Discapacidad. La estrategia parlamentaria busca desactivar la sesión especial convocada para la semana próxima por Unión por la Patria (UP) y otros bloques críticos, en la que se proponen avanzar también con múltiples proyectos de endeudamiento y morosidad.

Este miércoles, el oficialismo se adelantó a la embestida opositora y convocó a una comisión informativa sobre Discapacidad de la que participó el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

Durante la reunión, presidida por el libertario Gerardo Huesen, el bloque oficialista anunció un cronograma de trabajo parlamentario que establece una nueva reunión informativa el 16 de septiembre y otra el 23 del mismo mes. Según pudo saber LA NACION, se intentará llegar a un dictamen de un nuevo proyecto en Discapacidad que el bloque libertario trabaja con el aval de la Casa Rosada.

La maniobra representa un giro en la estrategia parlamentaria del Gobierno. “Dos veces no vamos a cometer el mismo error. Queremos tomar la iniciativa de la agenda”, admiten en las huestes libertarias.

Sin embargo, la iniciativa resulta insuficiente para los bloques opositores que acusaron una jugada “dilatoria” y, en cambio, ratificaron la convocatoria de sesión para el próximo miércoles.

El libertario Sebastián Pareja y el peronista Eduardo Valdés Hernán Zenteno

En ese sentido, el bloque de Unión por la Patria que lidera Germán Martínez difundió un comunicado en el que confirmó la convocatoria para el próximo miércoles 9 a las 12, donde se intentará además acelerar el emplazamiento de los proyectos de morosidad y endeudamiento.

“Es urgente tratar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad dado que el sistema de atención continúa en crisis producto de la desidia del gobierno nacional”, apuntó la bancada kirchnerista.

Durante la reunión informativa y finalizada la exposición de Vilches, en la que destacó como logros de su gestión la aceleración de auditorías dentro del sector y un aumento de las prestaciones entre el 29 y 34%, el diputado Eduardo Valdés apuntó contra un “estado de malestar” e instó a retomar el debate con urgencia para prorrogar la ley que vence a fines de diciembre.

El 12% de la población

“Hay un censo que hizo la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti según el cual 12% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de cinco millones de personas. La angustia de los papás es qué va a ser de sus hijos cuando ellos ya no estén. La ley 24901 establece el nomenclador y el sistema que hoy estamos queriendo garantizar”, advirtió Valdés.

“Hoy pregunto: ¿se va a prorrogar la emergencia en discapacidad o se va a normalizar este estado de situación angustiante para las personas con discapacidad y sus familias?“, concluyó el diputado.

La diputada Silvana Giudici Hernán Zenteno

“Tiene efecto cero”, se jactaron desde el oficialismo sobre la sesión especial al rechazar cualquier intento de postergar el debate en Discapacidad. “No hay cortina de humo”, insistió una diputada libertaria que anticipó la elaboración de un nuevo proyecto. Además, adelantó que en las próximas horas el espacio reactivará los contactos con los bloques de la Coalición Cívica y Provincias Unidas que al momento se muestran reticentes sobre las intenciones del Gobierno.

En esa línea se expresó más temprano en la comisión de Finanzas el radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) en la que el oficialismo también fijó un cronograma de trabajo en comisiones para tratar el mismo miércoles los 40 proyectos de endeudamiento y morosidad. “Hay algo que es transversal a todas las propuestas: la urgencia”, insistió.

Juliano aclaró que el objetivo de la sesión del miércoles no será sancionar ninguno de los proyectos, sino forzar un calendario más acelerado para llevar una respuesta al recinto.