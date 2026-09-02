Un gobernador aliado de Milei suspendió las elecciones PASO por un año con la ayuda del massismo

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero (Unión Cívica Radical), consiguió que la Cámara de Diputados provincial avale su proyecto de suspender las elecciones PASO por un año. El mandatario, aliado del presidente Javier Milei, logró aprobar una iniciativa que coincide con los objetivos del jefe del Estado, que busca apoyos en el Congreso para eliminar las internas obligatorias del calendario electoral nacional.

La votación en Chaco se destrabó gracias al respaldo de una diputada massista a la suspensión promovida por el gobierno provincial.

La iniciativa del gobierno de Zdero consiguió 17 votos afirmativos en la sesión extraordinaria que se realizó este miércoles por la mañana, entre los que están los 16 del bloque del oficialismo chaqueño y uno de la diputada massista Katia Blanc. El resto de los diputados del peronismo (15) se ausentó para no dar quorum ni votar.

Zdero es un aliado de La Libertad Avanza. En las elecciones de medio término del año pasado, el gobernador selló una alianza con el oficialismo nacional y se impuso en las elecciones legislativas.

Los legisladores chaqueños, al votar para suspender las PASO en 2027 Poder Legislativo Chaco

La Cámara de Diputados de Chaco (el Poder Legislativo provincial es unicameral) está integrada por 32 legisladores, y su composición actual exhibe una división por mitades entre oficialismo y oposición, con 16 diputados por bando.

“Quiero dejar en claro que estoy convencida de que nos debemos una reforma electoral integral para oxigenar la política. Limitar cargos, multar candidaturas testimoniales. Y reivindiquemos la interna de cada partido”, dijo Blanc en la sesión, según consignó el sitio chaqueño Diario Chaco. Su postura a favor de la suspensión de las PASO no tuvo aval de la conducción nacional del Frente Renovador, indicaron desde el massismo nacional.

El interbloque Chaco Puede, la bancada de Zdero, presentó la propuesta de suspender las PASO hace cinco meses, con el argumento principal de que el ahorro de dinero por no realizar las internas obligatorias en 2027 será de entre $4000 y $5000 millones. Blanc, la legisladora que aportó su voto clave al oficialismo, propuso que ese dinero se destine al hospital pediátrico de Resistencia, para la compra de insumos. Ese destino quedó especificado en el texto de la norma, según informó el Poder Legislativo de la provincia del Chaco.

La propuesta de suspender las PASO, en lugar de la eliminación definitiva, se realizó “para lograr consenso”, afirmó a LA NACION una fuente del oficialismo chaqueño. En el peronismo, en cambio, argumentaron que descartarlas de modo definitivo era riesgoso porque el actual oficialismo podría necesitarlas en otras circunstancias futuras. Chaco es la primera provincia que suspende las PASO para las elecciones de 2027.

Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco, al frente de la sesión Poder Legislativo Chaco

La ausencia de las PASO en el calendario electoral del año que viene complica las definiciones políticas en el peronismo chaqueño, espacio al que Zdero desbancó del poder en una elección de alto impacto nacional en 2023, cuando venció en primera vuelta a Jorge “Coqui” Capitanich, mandatario peronista que estuvo 16 años en el poder.

El justicialismo chaqueño tiene entre tres y cuatro aspirantes a competir por la candidatura a gobernador, un escenario de fraccionamiento que se replica en las intendencias más relevantes de la provincia, gobernadas por el espacio de Zdero. “Nos afecta mucho. No solo en cuanto a la candidatura a gobernador, sino también a intendentes. Eso desordena todo. Ahora tendremos que discutir si hacemos una interna abierta partidaria”, dijo a LA NACION una fuente del peronismo chaqueño.

Además de Capitanich, en el justicialismo provincial suenan como potenciales candidatos a competir por la gobernación Atlanto Honceruk y Santiago Pérez Pons (ambos son diputados provinciales) y Magdalena “Magda” Ayala, intendenta de Barranqueras (una de las cuatro localidades que componen el Gran Resistencia).